Boca confirmó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el Ducó El “Xeneize” oficializó que recibirá al “Pincha” en el estadio de Huracán, mientras continúan las obras de renovación del campo de juego de La Bombonera.

Boca oficializó que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura.

La decisión responde a la necesidad de finalizar los trabajos de renovación del campo de juego de La Bombonera, que no pudieron completarse en los tiempos previstos debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.

A través de un comunicado, el club explicó que, además de las habituales tareas de mantenimiento del césped, se llevó adelante una importante obra estructural de drenaje en uno de los sectores más comprometidos del estadio, ubicado frente a los palcos preferenciales.

Desde Boca señalaron que el cambio de escenario permitirá contar con el tiempo necesario para concluir las obras y presentar nuevamente un campo de juego en óptimas condiciones. Las intensas lluvias en Buenos Aires durante las últimas semanas retrasaron la recuperación del césped, que ya había evidenciado un marcado deterioro durante el compromiso ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

La posibilidad de trasladar la localía venía siendo analizada desde hacía varios días, donde si bien la dirigencia evaluó otras alternativas, como los estadios de Racing, Vélez y Lanús, finalmente se alcanzó un acuerdo con Huracán para utilizar el Tomás Adolfo Ducó mientras continúan las tareas en La Bombonera.

En lo que respecta al campeonato, el «Xeneize» visitará a Newell’s en Rosario este domingo desde las 17 horas, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.