Morosidad sin techo en las familias: trepó al 12% en bancos, y en fintechs marcó un 31,5% durante abril

La morosidad en las familias no detuvo su tendencia alcista en abril y trepó al 12% en bancos , lo cual dificulta que bajen las tasas de interés en las líneas de créditos al consumo y representa una traba a la intención del Gobierno de que el financiamiento al sector privado sea un motor de la actividad económica. Los peores datos volvieron a observarse en los préstamos otorgados por entidades no financieras.

Así lo exhibió la consultora 1816 a través de su ya habitual informe que, a partir de la información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) , adelanta los números que luego ratifica la propia autoridad monetaria en su informe sobre bancos. De acuerdo con esta base de datos, las deudas con atraso de al menos 90 días, en las entidades financieras, se elevó desde el 11,5% al 12% en el cuarto mes del año para familias, del 3,1% al 3,3% para empresas, y del 7% al 7,3% al agregar todo el sector privado.

En cuanto a los hogares, 1816 resaltó una aceleración en el deterioro de la irregularidad de los créditos. Vale recordar que las líneas con peores números son las de tarjetas de crédito y préstamos personales , mientras que en créditos prendarios e hipotecarios los porcentajes son menores, aunque también se vienen observando subas mes a mes.

«Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad . La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de un préstamo personal bancario fue 66,9% en los primeros 17 días hábiles de mayo versus 68,8 % en los primeros 17 días hábiles de enero. En el mismo período, la tasa de REPO bajó de 39,3% a 20,3 %», reflejó el mencionado informe.

La morosidad es particularmente alarmante en las fintechs

Dado que el 26,7 % de la gente que tiene algún crédito en el sistema (con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera) tiene un préstamo en situación irregular, desde la consultora entienden «que, al menos de acá a las elecciones del año que viene, difícilmente el crédito a familias puede ser un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primero de 2025

El dato en las entidades no financieras (que representan el 17% de los préstamos totales otorgados al sector privado), de las cuales la mayoría son fintech, es aún más alarmante. En abril, la morosidad en este segmento saltó del 30,7% al 31,5%. Más del 50% del financiamiento lo explican entre Tarjeta Naranja y Mercado Libre.

1816 sacó a relucir que sus datos anticipados fueron «calculados con la misma metodología con la que logramos anticipar con exactitud las tres cifras de irregularidad de los Informes de Bancos de enero, febrero y marzo».

Desde el BCRA dijeron hace un par de semanas que los bancos ya estaban acusando mejoras en el cumplimiento de sus deudas, algo que por el momento no se verifica. Asimismo, aseguraron que no van a usar fondos públicos para solucionar situaciones particulares, descartando así cualquier posibilidad de subsidio a las familias afectadas.