La interna del Gobierno se profundiza: las posturas en pugna por el vínculo con las provincias La mesa política discute los criterios que deberán adoptar en torno a las reformas y los eventuales acuerdos electorales: vuelven a chocar Santiago Caputo y los Menem.

Los distintos actores de la mesa política que designó el presidente Javier Milei debaten el criterio que debería darse el Poder Ejecutivo para establecer acuerdos con los gobernadores en función de las reformas y las eventuales negociaciones electorales.

Se trata de una vieja diferencia, que marcó la discusión electoral en 2025, y que parece volver a tomar curso en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

Existen dos posturas contrapuestas en torno a las negociaciones que debería tender la administración libertaria con los mandatarios provinciales para sancionar la mayor cantidad de leyes enviadas, pero también sin descuidar los deseos reeleccionistas del mandatario.

Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, sostienen la necesidad de establecer un acuerdo macro con los mandatarios provinciales en el plano legislativo y de gestión, pero también en lo electoral a nivel nacional y provincial.

Desde el entorno de los Caputo plantean la necesidad de imprimir «sustentabilidad» a la diaria de la gestión por lo que consideran necesario acordar con «todos los que compartan la agenda Presidente y garanticen blindaje político».

«Si empezás a tener inconvenientes en el Congreso se complica el escenario. Además, no sé que tan factible es que los gobernadores estén de acuerdo en votar proyectos sin certezas hacia adelante”, argumentaron.

Sin embargo, esta postura es resistida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Eduardo «Lule» y Martín Menem, quienes creen necesario postergar los debates electorales para después del Mundial 2026 que iniciará el próximo 11 de junio.

«Los gobernadores no hablan de elecciones. Falta un año. Además, tenemos que ver que hacen con sus propias elecciones, si adelantan o no», precisó una fuente.

Pese a la puja interna, en las filas oficialistas aseguran que la línea que predomina es la de la menor de los Milei, dueña de la lapicera para el diseño de las listas con las que competirán en 2027.

Incluso, el vínculo con las provincias la encarnan el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador nacional, Lule Menem, dos alfiles cercanos a la funcionaria que habilitó hace algunos meses la mesa electoral que mantuvo encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).__IP__

Desde La Libertar Avanza adelantan que no tomarán definiciones antes del Mundial, por lo que aspiran a dar inicio al debate electoral sobre el segundo semestre del año. No obstante, se descarta la reedición de las negociaciones con Frigerio, Cornejo y Zdero, algo similar a lo que ocurrió en 2025.

Asimismo, por estos días, y con intención de motorizar la agenda legislativa, la mesa política tiende puentes para sancionar las leyes pautadas y enviadas

Por: Sofia Rojas