Copa Argentina: Instituto se impuso sobre el final ante Lanús Córdoba y Lázaro anotaron y le dieron el pase a la Gloria; descontó Besozzi, que vio la roja al igual que Alarcón, Izquierdoz y De la Fuente.

En un accidentado duelo que tuvo a sus dos capitanes expulsados, Instituto de Córdoba venció 2-1 en tiempo adicional a Lanús por la Copa Argentina, y avanzó a los octavos de final, donde lo aguarda Platense.

El colombiano Jhon Córdoba abrió el marcador en el Parque Independencia para la Gloria, en una polémica jugada en la que todo el Granate pidió offside.

Ya en los primeros minutos del complemento, el árbitro Nazareno Arasa expulsó a Carlos Izquierdoz y a Fernando Alarcón tras un forcejeo.

Más tarde, el ingresado Lucas Besozzi marcó el empate parcial para el conjunto de Mauricio Pellegrino tras una mala salida del arquero Roffo, aunque el delantero en el epílogo fue protagonista de una acción desafortunada.

Ya en tiempo cumplido, Cardozo cometió una falta acaso innecesaria en la puerta del área y el ingresado Jeremías Lázaro ejecutó el tiro libre con rosca y al ángulo para hacer el estéril el vuelo de Petroli, que nada pudo hacer.

Sobre el final también vieron la roja Hernán de la Fuente y Besozzi, este último tras una patada asesina y de atrás a Abregú. Córdoba sigue de fiesta: la Gloria también pasó de fase.

La Copa Argentina continuará este domingo a las 15.30 con el duelo Central-Estudiantes, en el estadio Mario Alberto Kempes.