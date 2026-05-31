Copa Argentina: Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy por penales En un partidazo disputado en Santiago del Estero, el equipo de Zielinski empató en la agonía y luego festejó desde los doce pasos.

Belgrano de Córdoba prolongó sus festejos tras consagrarse campeón del Torneo Apertura y, luego de igualar 2-2 con Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina en tiempo reglamentario, se impuso 4-2 en la tanda de penales; ahora espera en octavos de final por el ganador de Racing-Defensa y Justicia.

El equipo de Ricardo Zielinski y el puntero de la Primera Nacional regalaron un partidazo en Santiago del Estero.

Francisco González Metilli adelantó a Belgrano en la primera parte. De inmediato, Martín Lazarte empató de cabeza para el Lobo jujeño.

Ya en el complemento, el Pirata se lanzó con todo al ataque. Pero regaló espacios en el fondo, Francisco Molina aprovechó una contra y sacó un remate cruzado que puso arriba a Gimnasia.

Lucas Zelarayán ingresó para intentar torcer la historia, pero el “Chino” estuvo apenas un puñado de minutos en cancha, ya que sufrió una desorientación temporal que asustó a todos y al final se retiró del campo por sus propios medios.

Con el último aliento, Emiliano Rigoni empató y estiró la definición a la tanda de penales. Para Belgrano acertaron Rigoni, “Uvita” Fernández, Vázquez y González Metilli.

Para Gimnasia (J) convirtieron Pombo y Dematei; Bianchi y Argañaraz fallaron ante Cardozo, para que el Pirata avance en la Copa Argentina.