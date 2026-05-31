Central va por su última función, en otro partido a todo o nada y ante un rival muy poco amigable

Una función más para a Central en un semestre con muchísima actividad y después del cual se hará el balance correspondiente, pero esta última subida al escenario no es menor. Es un partido eliminatorio nada menos que contra el Estudiantes que aquel 23 de noviembre de 2025 le dio la espalda al Canalla en el famoso pasillo luego de que la Liga Profesional decidiera darle el título de la Liga 2025 (por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual) al equipo dirigido en ese entonces por Ariel Holan . Será la primera vez que se crucen después de aquel episodio. El pase a los octavos de final de la Copa Argentina es lo que está en juego, en el Mario Alberto Kempes y desde las 15.30.

Con el paso de los años ese recuerdo podrá ir menguando, pero lo de este domingo en el Kempes será especial, por ser el primer cruce entre el Canalla y el Pincha después de aquel “espaldazo”.

Pasaron poco más de ocho meses de aquel partido en el Gigante de Arroyito (por los octavos de final del torneo Clausura) del que el mundo del fútbol habló largo y tendido por esa decisión que tomó la dirigencia de Estudiantes y que los futbolistas llevaron a la práctica en el campo de juego. Pero el recuerdo está vigente y se recordará durante años por el impacto que tuvo.

Para ambos equipos, y para el mundo del fútbol en general, se trata de un partido con una alta cuota de morbo, similar a lo que todos sintieron en la previa de la final del torneo Apertura entre River y Belgrano por aquella promoción que el Pirata le ganó al Millonario en 2011. Después, una vez que la pelota se eche a rodar no importará otra cosa, pero la previa viene con esa carga de adrenalina.

Noviembre de 2025, el día en que el plantel del Pincha e dio la espalda a los jugadores de Central.

Y no la sienten sólo los de afuera, sino también los propios protagonistas. El propio Marco Ruben, que por ese entonces no formaba parte del plantel, habló después del choque en Ecuador ante Independiente del Valle de que esto que se venía contra Estudiantes “es especial por todo eso que pasó”.

De todas formas, eso que rodea a estos 90 minutos de fútbol no es más que color y folclore. Lo verdaderamente importante es lo que harán los equipos dentro del campo de juego. Es allí donde Central debe demostrar que el traspié del pasado miércoles en Quito fue un simple paso en falso.

Central debe demostrar

Este Central tiene que demostrar hacia afuera y también a sí mismo que tanto física como futbolísticamente está en condiciones de ir por ese objetivo que hoy tiene frente a sus narices. De lograrlo, se mantendrá en carrera por el título en una competencia en la que ya sabe lo que es salir campeón, después de aquella conquista que logró en 2018 de la mano del Patón Bauza.

Nunca está de más recordar que la Copa Argentina es uno de los grandes atajos que tienen los equipos argentinos para acceder a la Copa Libertadores y Central no querrá que esa posibilidad se le escabulla entre los dedos. Aparte del título en sí mismo, es el otro gran objetivo por el cual vale el esfuerzo.

En Central quieren que la despedida del semestre sea con el pase a octavos de final en la Copa Argentina. Marcelo Bustamante / La Capital

Y aunque parezca un dato menor, este partido será una especie de termómetro desde lo emocional para una primera mitad de año en la que ese gran anhelo de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores (el Canalla ya sabe que tras el Mundial lo espera el ida y vuelta con el poderoso Corinthians) ya es un hecho.

La caída del Canalla en Quito

Fue justamente en el marco de esa competencia en la que Central tuvo acción y las cosas no le salieron como quería. La caída en Quito lo privó de ese primer puesto en el grupo que quería atesorar. Para Almirón sobre todo será clave que el equipo pueda irse de vacaciones con un resultado positivo.

Central fue de partido en partido, cambiando el chip de una semana a la otra y esta vez no será la excepción. A días nomás de jugar por la Libertadores lo que se le cruza en el camino es la Copa Argentina, ante un rival exigente por donde se lo mire, al que conoce a la perfección y al que intentará torcerle el brazo para mantener viva la ilusión. También para tomarse una especie de revancha después de lo que fue el pasillo de espaldas que, a todas luces, generó un resquemor importante.