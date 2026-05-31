Aumento, aguinaldo y bono: todo lo que tenés que saber de las jubilaciones de ANSES en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las principales modificaciones que impactarán sobre jubilados y pensionados durante junio de 2026 . El esquema incluirá una actualización de haberes, el pago del aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario para determinados beneficiarios.

ANSES oficializó el incremento mediante la Resolución 139/2026 publicada en el Boletín Oficial. La actualización alcanzará a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino. El nuevo esquema también contemplará los pagos correspondientes al Sueldo Anual Complementario. Esa acreditación llegará junto con el haber mensual de junio , según el calendario habitual del organismo previsional.

ANSES aplicará un aumento del 2,58% sobre los haberes previsionales desde junio de 2026 . El porcentaje surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril según el mecanismo de movilidad mensual vigente. La actualización impactará sobre jubilaciones, pensiones y prestaciones administradas por el organismo previsional.

La PUAM continuará equivalente al 80% de la jubilación mínima, según el sistema previsional actual. ANSES también definió nuevas bases imponibles para los aportes previsionales correspondientes a junio de 2026.

Los montos fijados para las bases imponibles serán estos:

base imponible mínima: $135.837,40

base imponible máxima: $4.414.652,38

El organismo previsional aplicará además actualizaciones sobre las remuneraciones de afiliados que cesen en la actividad desde el 31 de mayo o soliciten el beneficio jubilatorio desde el 1° de junio de 2026.

Quiénes siguen cobrando el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continuará destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. ANSES mantendrá ese refuerzo económico junto con los pagos habituales de junio. El objetivo del bono apunta a complementar los ingresos de quienes cobran montos mínimos.

Los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo junto con el aumento y el aguinaldo correspondiente al sexto mes del año. El esquema de refuerzos extraordinarios formó parte de las medidas implementadas por el Gobierno nacional para acompañar a jubilados y pensionados durante los últimos meses.

El sistema previsional también sostuvo beneficios complementarios vinculados al congelamiento de tarifas de servicios públicos y a la cobertura de medicamentos gratuitos a través del PAMI.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados

El aguinaldo correspondiente a junio se acreditará junto con los haberes mensuales de jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional argentino. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. El cálculo toma como referencia los ingresos cobrados entre enero y junio de 2026.

Los jubilados y pensionados recibirán el aguinaldo dentro del mismo calendario de pagos organizado por ANSES según la terminación del DNI. El cronograma incluirá tanto a beneficiarios que cobran el haber mínimo como a quienes perciben montos superiores. ANSES mantendrá el sistema bancarizado habitual para efectuar las acreditaciones correspondientes al sexto mes del año.

El esquema de pagos de junio contará además con una organización especial debido a la presencia de varios feriados durante el mes. Las acreditaciones alcanzarán a jubilaciones, pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones administradas por ANSES. Cada beneficiario podrá consultar la fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales del organismo previsional.