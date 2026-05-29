Motosierra federal: advierten que el ajuste de Milei llegará a las provincias con una poda de u$s 25.000 millones Un informe de coyuntura de la UNTREF y el Senado bonaerense, coordinado por Roberto Feletti, advierte que el Pacto de Mayo impondrá una poda de U$S 25.000 millones a las provincias. Alerta que este avance de la "motosierra" sobre los presupuestos locales pone en riesgo la gobernabilidad, la convivencia social y la prestación de servicios esenciales.

Un Informe de Coyuntura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, advierte que el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei impactará en las provincias con un recorte que buscará alcanzar u$s 25.000 millones. Esa poda en las administraciones provinciales y municipales, alerta el estudio, provocará un panorama que “pone en riesgo la gobernabilidad y la convivencia social”.

El estudio, que es coordinado por Roberto Feletti, subraya que el ajuste fiscal récord en Argentina “en dos años redujo el peso de la administración nacional en la economía desde un promedio histórico de 25 puntos del PIB a los 15 puntos actuales, lo que implica una poda de casi u$s 50 mil millones”.

Es poda es “una retirada salvaje de la inversión pública y social”, denuncia. Y precisa: “Si esa baja se consolidara en el tiempo, sería imposible recuperar el consumo interno, que -vale recordarlo- es el principal dinamizador de la economía argentina”.

Con esa advertencia, adelanta que el recorte en las provincias y los municipios será de u$s 25 mil millones más.

La magnitud del recorte, indica el estudio, surge del Pacto de Mayo con el que el Gobierno logró imponer que el gasto del sector público consolidado (Nación, Provincias y Municipios) tendrá un tope de 25% del PIB. “Si el gasto del Estado nacional se mantiene en 15% del PIB, eso implica que las provincias deben limitarse al 10% restante”, advierte.

En ese camino, el informe detalla que esa meta contradice “el promedio del gasto público consolidado de provincias más municipios, que es históricamente del 15% del PIB”. Y agrega: “Un eventual recorte de 5 puntos del PIB para ajustarse al tope fijado por el Pacto de Mayo equivaldría a una poda de U$S 25 mil millones”.

“La motosierra del ajuste comenzó por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas de protección social. Ahora llega el turno de las provincias y de los municipios”, completaron.

Foto: Damian Dopacio / NA

La motosierra y la convivencia social

Uno de los puntos de análisis en los que el informe hace foco es el rol social de las provincias. En ese camino, recuerda que las administraciones provinciales brindan servicios de salud, educación, seguridad y, en conjunto con los municipios, de bienes sociales diversos. “Inducirlas a un ajuste de esta dimensión impactará en sus comunidades, que ya están afectadas por la caída de la actividad y que además verán subir los costos de los servicios con el probable cambio en el régimen de Zonas Frías”, detalla el estudio.

En ese camino, el estudio advierte que el ajuste es la única herramienta que esgrime el gobierno de Milei “por mandato externo y convicción propia”, y se pregunta dónde encontrará su límite político: “un límite que debe y sólo puede fijar la sociedad argentina, que es una sociedad lacerada”, dice.

“Por otro lado, la experiencia libertaria, más allá de sus enunciados, no logra resultados que garanticen sostenibilidad”, advierte. Y concluye: “Milei tiende a compararse con Menem, pero el modelo de la Convertibilidad contaba con ingreso masivo de capitales vía privatizaciones y emisión de deuda (tras la reestructuración del Plan Brady). No es lo que sucede hoy”.