Las ventas de supermercados cayeron 4,8% en el bimestre marzo-abril Fue el segmento más complicado en un período con estancamiento en el promedio general.

Las ventas de las cadenas de supermercados cayeron 4,8% en el bimestre marzo-abril respecto al mismo período de 2025 y acumularon una contracción del 3,9% en el primer cuatrimestre del año, informó la consultora NielsenIQ en su reporte Canasta de Consumo.

A pesar de la caída, el sector facturó un 21% más que en marzo-abril de 2025 con una suba de los precios del 29% en promedio.

En el período analizado también cayeron las ventas del segmento Perfumería, un 1,2%. En cambio, los comercios tradicionales (almacenes y otros de cercanía) vendieron un 4,3% más interanual; los autoservicios independientes crecieron 1,4% y los kioscos apreciaron una suba de sus ventas del 1%.

La evolución de estos tres segmentos confirma el traslado de parte de la demanda a los comercios de cercanía en un contexto de escasa disponibilidad de recursos para hacer compras importantes que justifiquen una visita a los comercios de grandes superficies.

Por ejemplo, en el subrubro Alimentos, en el mismo bimestre las cadenas vendieron un 4,5% menos en la comparación interanual y los comercios tradicionales despacharon un 10,8% por encima del registro de un año atrás.

No obstante, en los dos segmentos el consumo de alimentos cayó respecto del bimestre previo, febrero-marzo de 2026.

La caída promedio de las cadenas de supermercados se profundizó en marzo-abril, tras una caída del 4,7% en febrero-marzo y una del 2,8% en enero-febrero.

El resto de los canales, incluyendo los que dieron positivo, exhiben resultados oscilantes de bimestre a bimestre, sin que ninguna trayectoria pueda interpretarse como crecimiento franco en lo que va del año.

Promedio general

Los datos de supermercados y demás canales integran el informe general de NielsenIQ, que en marzo-abril registró una estabilidad del consumo total en comparación con el mismo período de 2025.

El dato supone igualmente una caída respecto del bimestre anterior, cuando el promedio dio 1,5% positivo. En el primer bimestre del año, enero-febrero, había dado 0,7%.