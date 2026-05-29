La industria y la construcción hundieron las inversiones: derrumbe del 11,5% en abril Se compraron menos máquinas para producir; en especial, equipos de origen nacional.

El informe Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) de la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de la inversión del 11,4% interanual en volumen físico, sin contar los efectos de la inflación. La medición en dólares se ubicó en abril en los U$S 7.278.

Los números confirman que una parte importante del sector privado sigue mirando de costado el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo.

La caída de la inversión física implica que en el cuarto mes del año las empresas compraron menos maquinaria, equipo y desarrollaron infraestructura muy por debajo de los niveles de un país con expectativas de producción en ascenso.

También llama la atención que los dinámicos de la economía en la actualidad, como los sectores extractivos, no aparecen entre los protagonistas en materia de desembolsos.

El informe de Ferreres consignó una caída del 11,5% en la inversión en maquinaria y equipo en abril.

El segmento de los equipos de fabricación nacional cayó todavía más, un 12,6%; mientras que la adquisición de equipos privados se contrajo el 10,7%. Entre enero y abril, la caída de la inversión en maquinaria y equipos cayó 12,3%.

En el ámbito de la construcción, que estuvo prácticamente congelado desde que asumió Milei pero en el inicio del año dio algunas señales en positivo, el retroceso de las inversiones fue del 11,2% en abril. En el registro cuatrimestre la caída promedia el 2,3%.

En el análisis, destacó que el nivel de las inversiones en 2026 es inferior al de 2025, sin que aparezcan en el horizonte indicios de recuperación. La caída de la compra de maquinaria se explicó por el bajón de la industria, que opera en niveles de utilización de la capacidad instalada mediocres.

En cambio, la contracción de los desembolsos en la construcción se debería al atraso del tipo de cambio que coincide con la suba de costos a la par de la inflación.

A futuro, el pronóstico dice que los factores limitantes van a seguir, al menos en el corto plazo.

Ranking de inversiones

La performance de la Argentina en materia de inversiones quedó expuesta también en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que consignó que el país fue el que menos inversión extranjera directa recibió en 2025 en América Latina.

A pesar de los numerosos beneficios con los que la administración libertaria consolidó uno de los procesos históricos más grandes de transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia los sectores concentrados de la economía, las empresas no responden con desembolsos que confirmen su confianza en el rumbo de la política.

En el ranking de la OCDE, Brasil fue el país de la región que recibió en 2025 más inversiones extranjeras por un total de U$S 76.877. Argentina quedó en el último lugar con un total de U$S 3.134 millones, detrás de países con economías mucho más chicas, como Costa Rica, Colombia o Chile.