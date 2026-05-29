Kicillof lanzó el MDF Salud y volvió a cuestionar la gestión de Milei: «Este plan económico es el que enferma y mata « El gobernador encabezó el lanzamiento. Clamor por "Axel presidente".

Con críticas directas a Javier Milei, una defensa cerrada del sistema público de salud y el llamado a construir «una alternativa real» para 2027, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Salud en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, ante trabajadores, profesionales y dirigentes vinculados al sector sanitario.

El mandatario compartió escenario con el exministro de Salud y referente del nuevo espacio del MDF, Daniel Gollán; la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Julio Alak, y representantes de los profesionales de la salud y de los gremios vinculados al sector.

“En la Argentina hay otro camino. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo”, afirmó al abrir su discurso. Y planteó que la discusión sobre la salud pública excede el plano sanitario y expresa dos modelos de país contrapuestos. Por un lado, ubicó al gobierno libertario, al que acusó de concebir la salud como una mercancía. Del otro, reivindicó un Estado presente que garantice derechos.

“Nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos y para todas”, sostuvo. En esa línea, aseguró que “sin salud no hay libertad real, no hay igualdad posible y no hay proyecto de vida”.

El gobernador reiteró sus críticas al modelo de salud que aplica la Casa Rosada. “Es el modelo del descarte, un modelo que le dice al enfermo Jodete, que les dice a los jubilados Jódanse”, dijo y lanzó una de las frases que generó una ovación: “Nosotros decimos: ‘Jodete Milei’. Al pueblo argentino se lo respeta, al pueblo argentino se lo cuida y se lo defiende”.

Kicillof sostuvo también que la crisis económica y social tiene consecuencias directas sobre la salud de la gente. “Este plan económico es el que enferma. Esta economía mata. Mata”, aseguró, al tiempo que vinculó el aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión con las políticas de ajuste.

Durante su exposición, el mandatario enumeró una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional que, según afirmó, agravaron la situación sanitaria: la reducción del presupuesto de salud, el recorte del programa Remediar, las dificultades en la provisión de medicamentos y vacunas y el abandono de distintos programas nacionales. También cuestionó la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y denunció el deterioro de los indicadores sanitarios, como ya lo había hecho días atrás junto a intendentes bonaerenses antes de la Marcha Federal de la Salud. “Estamos ante una verdadera catástrofe sanitaria. La motosierra de Milei mata”, afirmó.

En contraposición, destacó las políticas implementadas por la Provincia y reivindicó el rol de los trabajadores del sistema de salud, a quienes agradeció por sostener la atención durante la pandemia y también en la actualidad. Pero dejó en claro que con la respuesta bonaerense no alcanza y fue allí que llamó a construir un proyecto nacional. “No alcanza con las políticas provinciales. Tenemos que cambiar el rumbo de este país”, señaló.

En el tramo final, sostuvo que la tarea del espacio no debe limitarse a denunciar los problemas generados por el gobierno de Milei, sino construir una alternativa de poder. “Nuestra tarea hoy es construir, es organizar una alternativa real”, afirmó y convocó a conformar una fuerza “amplia, profundamente federal y participativa” que vuelva a poner en el centro de la agenda la producción, el trabajo, la educación y la salud. “Les pido que defendamos el derecho a nuestro futuro. Eso significa que dentro de dos años la Argentina tenga otro gobierno con objetivos y prioridades distintas”, concluyó.

«Axel, sos vos»

Antes de Kicillof habló el exministro Gollán y planteó que el MDF Salud nació con un objetivo político claro: construir una propuesta federal de salud de cara a un eventual gobierno nacional de Kicillof en 2027.

“Este no es un evento para sacarnos una foto y volvernos cada uno a nuestro lugar”, advirtió Gollán frente a dirigentes, trabajadores de la salud, estudiantes y funcionarios. Y apuntó que el MDF Salud buscará elaborar “el proyecto de salud nacional» y remarcó que el espacio no nació “para quejarse ni hacer catarsis”, sino para “prepararse para que en 2027 gobierne nuevamente un gobierno de corte nacional y popular”.

Durante su discurso, también recordó a los trabajadores sanitarios fallecidos durante la pandemia y les dedicó un sentido homenaje. “No nos vamos a olvidar jamás de los que dieron su vida durante la pandemia”, afirmó. “Muchos ni siquiera tenían que estar trabajando, podían estar dispensados por sus dolencias y decidieron quedarse a cuidar a su pueblo”, agregó.

En otro tramo, Gollán criticó a la justicia y habló de la persecución que sufren dirigentes del campo nacional y popular. Mencionó entonces a la expresidenta Cristina Kirchner, a la líder de la Tupac, Milagro Sala, y al exministro Julio De Vido como ejemplos de dirigentes perseguidos judicialmente. “Hoy la tenemos a Cristina perseguida, a Milagro, a Julio. Resulta que los chorros que se roban el país son los que nos juzgan”, lanzó.

Las críticas al gobierno libertario atravesaron todo su discurso. Tras hablar de la eliminación de programas como Remediar, aseguró que «se están cometiendo crímenes por parte del Gobierno nacional al abandonar el cuidado de la salud».

En otro tramo de su discurso, Gollán reivindicó la figura y la política sanitaria del exministro Ramón Carrillo, a quien definió como “ese enorme sanitarista” que impulsó la idea de que el Estado debía garantizar el cuidado de la salud de la población. Sin embargo, remarcó que el desarrollo de ese proyecto no hubiera sido posible sin el respaldo político de Juan Domingo Perón y Eva Perón.

“Si no hubiese sido por Perón y Eva Perón, a Carrillo lo recordarían solamente como un eximio neurocirujano”, afirmó y aseguró en ese marco que el dirigente que tiene la decisión política para hacer lo mismo es Kicillof. “Podemos tener diez Ramones Carrillo en un Ministerio de Salud, pero si no tenemos un presidente que banque lo que hay que bancar, no sale. Y Axel, vos sos ese”, lanzó desde el escenario.

“Respetamos a todos, pero sabemos que vos entendés de qué se trata, querés hacerlo y además lo estás haciendo en la provincia de Buenos Aires”, continuó Gollán, antes de rematar: “Hoy gobernador, en 2027 presidente”. La frase encendió los cánticos de «Presidenteee, Axel presidenteeee».

Por: Jorgelina Naveiro