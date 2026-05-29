En plena crisis sanitaria, Milei y Lugones celebraron la promesa de un desembolso millonario de farmacéuticas para estudios clínicos La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que nuclea a grandes farmacéuticas y laboratorios, se comprometió a “una agenda de inversión de u$s 8.000 millones para investigaciones clínicas” que se concretaría en los próximos seis años. Una promesa en plena discusión por las patentes, con millones de dólares en juego.

La situación sanitaria argentina se encuentra en crisis por el aumento de enfermedades que estaban controladas, las bajas coberturas de vacunación, los recortes en la provisión de medicamentos a través de Pami o Incluir Salud y la mala situación salarial de sus profesionales. En este contexto, el presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, participaron de un anuncio rimbombante y de la promesa de un desembolso millonario en la Argentina por parte de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que apunta a la realización de estudios clínicos en el país.

La entidad, que nuclea a grandes farmacéuticas y laboratorios, se comprometió a “una agenda de inversión de US$ 8.000 millones para investigaciones clínicas”. La inversión se concretaría en los próximos seis años, y según el Ministerio de Salud permitiría “posicionar al país como un polo regional de investigación biomédica, innovación y desarrollo científico”.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEME, tras el encuentro con Lugones y Milei.

“La salud se suma al mapa de sectores estratégicos que están trayendo al país grandes inversiones”, festejó Lugones. El anuncio llega pocas horas después que el Gobierno apelara el fallo que obligaba a normalizar “de manera urgente” los pagos atrasados a través de Incluir Salud y Pami a prestadores del sector discapacidad, y mientras la ciencia nacional -incluso la abocada a investigaciones médicas- está desfinanciada como nunca antes.

Estudios clínicos y patentes

En la actualidad, según datos de CAEME, más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 ensayos clínicos en el país. Durante 2025 fueron aprobados 290 nuevos estudios, un crecimiento del 8% respecto del año anterior. Cada año se generan más de 4.000 contratos vinculados a centros de investigación clínica. En el nuevo anuncio no se especificó qué tipo de estudios se impulsarán, ni en qué consistirán los ensayos con pacientes.

Sí se mencionó que habrá participación de privados en el sector público. Incluso, la cámara empresaria planteó que la expansión de la investigación clínica puede contribuir a “mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario”. Porque las empresas que patrocinan los estudios asumen los costos de atención integral de los pacientes participantes, lo que genera un ‘ahorro’ para el sistema de salud. Una mirada mercantilista sobre el sistema sanitario, en línea con la perspectiva de Lugones.

La reunión con CAEME se dio mientras está en pleno debate la firma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La cámara que prometió millones impulsa que se firme tal como está y tal como lo pide Estados Unidos. A diferencia de laboratorios nacionales nucleados en CILFA, que ya habían logrado una modificación en defensa de sus intereses.

Hay millones de dólares en juego, y el acercamiento y la promesa de inversión con CAEME llevan a prever qué sector saldrá ganando.