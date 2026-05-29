El gas y la electricidad vuelven a aumentar en junio El Gobierno retrasó la quita de subsidios para amortiguar el impacto, aunque las transferencias del primer trimestre apenas alcanzaron el 0,16% del PIB.

Las facturas de servicios volverán a subir en junio, el gas un 2,81% en junio y la electricidad un 1,5%, según los nuevos cuadros tarifarios de los entes reguladores. De esta forma, la factura media de gas tendrá un alza por encima de la inflación de mayo —estimada en menos de 2,6%—, mientras que la electricidad se ajustará por debajo de esa referencia, aunque su incremento depende en gran medida de los entes provinciales.

Retrasan la quita de subsidios al gas y la electricidad

El gobierno de Javier Milei decidió retrasar la quita de subsidios en ambos servicios para disimular los efectos inflacionarios, una pausa que contrasta con el discurso de ajuste cero. Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en apenas 0,16% del PIB, una cifra modesta que relativiza el supuesto gasto desmedido que el Ejecutivo dice combatir.

Del total de las transferencias realizadas por el Estado Nacional, el 75% se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22% correspondió al rubro del gas natural. Así, mientras la Casa Rosada promete orden fiscal, los números muestran una segmentación que aún protege a los usuarios, aunque con aumentos escalonados que no logran ocultar la inercia inflacionaria ni la falta de una política energética clara.