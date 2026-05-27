Para Boca no hay mañana: gana o se queda afuera de la Libertadores El equipo de Úbeda puede terminar hasta puntero si consigue el triunfo. Si empata o pierde, irá a Sudamericana y el estadio explotará de bronca.

Para Boca no hay mañana. Si le gana a la Universidad Católica, sigue en la Copa Libertadores. Si empata o pierde, se quedará afuera y caerá en el repechaje de la Sudamericana, sabor a demasiado poco para las pretensiones xeneizes. El aire de la Bombonera se cortará con un cuchillo. Y el resultado de lo que suceda este jueves desde las 21.30 (Fox Sports y Disney+) habrá de determinar el futuro de Boca para lo que resta del año. Una cosa será el segundo semestre dentro de la Copa Libertadores. Otra muy diferente fuera de ella.

Además de los jugadores, todas las miradas recaerán en el técnico Claudio Úbeda quien se estará jugando su permanencia en el cargo. A fines de junio vence su contrato y si Boca resulta eliminado, será casi imposible que el presidente Juan Román Riquelme se lo renueve. Están incluso los que sostienen que pase lo que pase, la suerte de Úbeda ya está echada y que no continuará en su puesto, aun en el mejor de los casos. Habrá que verlo.

Boca lleva tres partidos sin victorias coperas. Y esa sequía es lo que le ha enrevesado la clasificación. Después de derrotar a la Universidad Católica en Santiago de Chile y a Barcelona de Guayaquil en la Bombonera, perdió por 1 a 0 en sus visitas a Cruzeiro y a Barcelona y empató 1 a 1 con los brasileños en la Ribera. Con un punto sumado de los últimos nueve, se quedó sin alternativas, una unidad por debajo de Cruzeiro, que a la misma hora estará enfrentando en Belo Horizonte a los ecuatorianos y tres por detrás de los chilenos que son los punteros del grupo.

Ni siquiera la condición de local garantiza nada. La Bombonera ha sido escenario de las últimas frustraciones boquenses en los torneos del año pasado y en lo que va de 2026, Huracán lo sacó del torneo Apertura venciéndolo 3 a 2 en los octavos de final. Para los miles de hinchas que llenarán la cancha y para los millones que verán el partido por televisión, una nueva frustración resultaría intolerable.

La U. Católica no impresiona como un equipo confiable y si algo caracteriza al alicaído fútbol chileno, es su falta de vigor anímico para saber estar en las grandes ocasiones. Boca dependerá de Boca y del control de sus ansiedades para resolver un partido límite.En la última práctica de fútbol, el uruguayo Miguel Merentiel respondió sin problemas de su desgarro en el sóleo, pero lo más probable es que vaya al banco de suplentes. Úbeda piensa en alinear como titulares a Milton Giménez, que viene jugando desde el arranque, y a Exequiel Zeballos que podría estar jugando su último partido con la casaca azul y oro, ya que esta cerca de cerrase su venta al Napoli.

La probable alineación boquense iría con Brey; Braida, Di Lollo, Pellegrino (entrará por Ayrton Costa suspendido por tres amonestaciones), Blanco; Delgado, Paredes, Ander Herrera, Aranda; Giménez y Zeballos. El cuerpo técnico tenía pensado también convocar al uruguayo Edinson Cavani y al chileno Carlos Palacios, que llevan meses lesionados, con la intención de que puedan estar en el banco de suplentes.

Pero finalmente Cavani se quedó afuera por no haber podido terminar la práctica del lunes y Palacios no convenció pese a haber superado la sinovitis de su rodilla derecha. El mediapunta trasandino terminará la primera mitad del año sin haber sumado minutos y se dice que Boca podría negociarlo durante el próximo mercado de pases.