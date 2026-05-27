Nueva era para el deporte en la TV argentina: cambio de manos, cambio de pantallas La compra del Grupo Werthein de la productora Torneos y la señal TyC Sports redefine el ecosistema mediático ligado a los derechos y las transmisiones deportivas en Argentina y en la región.

La noticia fue celebrada por buena parte de los argentinos: a dos semanas del comienzo del Mundial 2026, se confirmó que a partir del miércoles 27 los clientes de la plataforma Flow van a tener acceso a las señales deportivas DSports en los canales 109 y 110, que hasta ayer eran exclusivas de DirecTV, la empresa dueños de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. ¿Cuál es la importancia? Que los suscriptores a la plataforma de entretenimiento de Personal van a poder ver en vivo y en directo y sin abonar ningún cargo extra los 104 partidos del torneo que está a punto de comenzar.

Pero la decisión trasciende la mera incorporación de las señales deportivas en la plataforma más popular de Argentina: incluye adquisiciones y ventas de empresas relacionadas al fútbol que redefinen el mapa deportivo televisivo en el país tal como se lo conocía, posicionando al Grupo Werthein como un jugador clave en este sector.

La información más básica señala que los clientes de Flow van a tener acceso, en todos los dispositivos, a las dos señales deportivas de DirecTV, que dejan de ser exclusivas del operador de TV satelital. Con esta integración, en lo inmediato, los suscriptores a la plataforma tendrán acceso a las transmisiones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo firmado garantiza la permanencia de las señales de DSports en Flow durante los próximos 10 años. Al no ser coyuntural sino a largo plazo, otros eventos como la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga española ampliarán su audiencia potencial.

“En Personal seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes”, destacó Gonzalo Hita, COO de Personal, en el comunicado en el que se anunció la novedad. “El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés”.

Más allá de las formalidades, lo cierto es que la integración de señales entre distintos sistemas de TV Paga y plataformas tiene un trasfondo empresarial que va mucho más allá de un simple acuerdo comercial. La clave está en el desarrollo regional del Grupo Werthein, propietario de DirecTV y los derechos de transmisión de distintos y relevantes contenidos deportivos, que hace meses comenzó una fuerte expansión que lo posiciona como una empresa clave en el sector. Un avance que le permite reforzar su penetración en el ecosistema mediático, sumándole a los contenidos premium la integración de infraestructura, servicios digitales y distribución regional.

La reciente compra del holding Waiken ILW, del Grupo Werthein, del 50 por ciento de TyC Sports al Grupo Clarín fue el más reciente paso en su estrategia de expansión. Según comunicó el Grupo Clarín a la Comisión Nacional de Valores, la adquisición se realizó por una cifra cercana a los 25 millones de dólares, e incluye también la totalidad de Carburando, la marca líder en transmisiones automovilísticas del país. Esa compra se suma a la que meses atrás concretó Waiken ILW, cuando adquirió el 35 por ciento que los herederos de la familia de Luis Nofal tenían en Torneos, dueña de la otra mitad de TyC Sports. Con la compra del 50 por ciento de TyC Sports, y al poseer el 100 por ciento de Torneos, el Grupo Werthein se quedó con la totalidad de la señal deportiva argentina. En el acuerdo se incluyó que las señales DSports sean incorporadas a Flow por una década.

Las nuevas adquisiciones posicionan al Grupo Werthein en un gigante mediático regional, cuya estrategia de crecimiento parece estar basada fuertemente en el contenido deportivo. La compañía ya tiene bajo su propiedad los sistemas de TV satelital DirecTV Latin America y Sky Brasil, con sus correspondientes plataformas de streaming (DGO y Sky+), además del servicio de fibra óptica Zaaz que opera en Brasil y recientemente se lanzó en Perú, y de la empresa de internet satelital Amazon LEO, que tiene previsto lanzarse en los próximos meses en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil.

A esa diversificación -que incluye otras empresas de IA, fintech y software- le incorporó contenido deportivo e infraestructura vertical en las transmisiones, que van desde los derechos de los Mundiales de fútbol hasta 2030, el Mundial de Clubes, La Copa América, La Liga Española, la Conmebol Sudamericana y la compra de Torneos, la empresa productora, de servicios de producción y comercializadora de derechos más importante de la región.

Toda esta movida en el ecosistema de las transmisiones deportivas trae aparejada algunas preguntas respecto a cuál será el destino que el Grupo Werthein le dará a sus señales deportivas. ¿Trasladará todos los contenidos deportivos a las señales autóctonas DSports, como una manera de robustecerlas y posicionarlas? ¿O, acaso, insuflarán de contenidos exclusivos a TyC Sports, la señal históricamente ligada “al deporte argentino” y que en los últimos años perdió peso, relevancia y audiencia entre las señales deportivas al quedarse casi sin eventos de competencias en vivo?

La primera decisión puede marcar el futuro: DirecTV le cedió a TyC Sports un paquete de partidos -se negocian 52- para que no queden afuera de la cita mundialista. Habrá que ver si se trata de una señal a largo plazo o si es, apenas, un gesto para ganar tiempo y plasmar a mediano plazo la idea que tienen respeto al canal asociado a Clarín.

Por el momento, el Grupo Clarín se aseguró tener en Flow -su sistema de TV por cable- por 10 años las señales DSports y toda su cartera de grandes eventos. Una estrategia empresarial que parece marcar el fin de una era, en la que Clarín se aleja de los negocios del fútbol de forma directa y se vuelca definitivamente al sector de las telecomunicaciones y la conectividad. La reciente adquisición de Telefónica de parte de Personal, que el presidente Javier Milei rechazó públicamente y a la que falta que el Enacom se expida al respecto, también marcan el camino de esa reconfiguración.

No son las únicas modificaciones que existen en el mercado audiovisual regional. Hace semanas, Paramount+ adquirió los derechos para transmitir la Champions League, Europa league y Conference League para Latinoamérica durante el período 2027-2031, los cuales compartirá en partes iguales con ESPN y Disney+. Con los derechos de los torneos de fútbol de la UEFA y la transmisión de la UFC desde este año, Paramount+ también buscará posicionarse con argumentos sólidos en el sector del deporte televisado regional.

No es casual que todos estos movimientos se den en este momento, en medio de reconversiones empresariales de compañías mediáticas, que se acomodan a las nuevas formas de distribución y consumos audiovisuales. Los tiempos en los que los medios tradicionales eran los principales distribuidores de contenidos deportivos parecen estar comenzado a socavarse, ante el avance de las plataformas de streaming y video y de las redes sociales como pantallas cada vez más importantes, que disputan ya no solo audiencia sino también la adquisición de derechos de exclusividad.

Por Emanuel Respighi