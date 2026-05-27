El Gobierno no liberó pesos y consiguió otros US$350 millones para pagar la deuda Economía informó los resultados de la última licitación del mes.

El Ministerio de Economía dio a conocer los resultados de la segunda y última licitación de mayo, donde buscó renovar vencimientos por $11 billones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Finanzas consiguió un refinanciamiento superior al 100%, por lo que no liberó pesos al mercado.

Adjudicó $12,57 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,14 billones, lo que significó un rollover del 114,36%.

El equipo económico continúa con la premisa del presidente Javier Milei de sacar liquidez del sistema para poder converger la tasa de inflación.

En cuanto a los bonos AO27 y AO28 sumó US$200 millones y US$150 millones respectivamente, por lo que sumó otros US$350 millones para hacer frente al pago de deuda.

Para el primero, que vence en octubre de 2027, la tasa fue de 5,1%. Mañana se podrán ofertar hasta US$105 millones dado que se completaría el cupo total de los US$2.000 millones.

Mientras que para el segundo, que vence en octubre de 2028, se adjudicó una tasa de 8,5%. En la segunda podrán ofertarse hasta US$250 millones; todavía restan US$670 millones para completar el cupo total.

Con lo que consiga colocar el Gobierno seguirá fortaleciendo sus depósitos para enfrentar el próximo vencimiento de deuda a mitad de año, por un monto aproximado de US$4.300 millones.

Respecto a los instrumentos en moneda local, el apetito de los inversores se reflejó en los instrumentos que poseen vencimiento más próximo.

«En línea con lo que esperábamos, esta licitación mostró una duration algo más moderada que las anteriores y una fuerte concentración en instrumentos a tasa fija y TAMAR«, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Los resultados de los instrumentos

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva): $5,16 billones 1,99% TEM, 26,68% TIREA.

(nueva): 1,99% TEM, 26,68% TIREA. Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura): $0,54 billones a 2% TIREA.

(TZXM7 – reapertura): a 2% TIREA. Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 – reapertura): $1,30 billones a 5,06% TIREA.

(TZXS7 – reapertura): a 5,06% TIREA. Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – reapertura): $3,76 billones con un margen de 7,93%.

(TMG28 – reapertura): con un margen de 7,93%. Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva): $0,75 billones a 6,01% TIREA.

(nueva): a 6,01% TIREA. Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva): $1,06 billones a 5,5% TIREA.

(nueva): a 5,5% TIREA. Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 – reapertura): US$200 millones a 5,12% TIREA (5% TNA).

(AO27 – reapertura): a 5,12% TIREA (5% TNA). Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO20 – reapertura): US$150 millones a 8.49% TIREA (8,17% TNA).