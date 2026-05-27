El BCRA, cada vez más cerca de alcanzar el objetivo: compró US$ 132 millones y superó el 92% de la meta Sumó 95 jornadas consecutivas. Lleva adquiridos más de US$9.200 millones en el mercado mayorista.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue en su proceso de acumulación de reservas. Esta tarde superó el 92% de la meta pactada para este año y compró otros US$ 132 millones.

La autoridad monetaria entabló 94 ruedas consecutivas en donde se hace de divisas.

Este miércoles compró US$ 132 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Tomando el total de las compras que realizó desde que puso en marcha la «fase 4» del programa monetario, el BCRA adquirió US$ 9.234 millones.

«El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas US$ 66 millones diarios durante la primera semana del mes a US$ 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses», señalaron desde PPI.

Esto representa el 92% de la meta fijada para el 2026. La misma es de US$ 10.000 millones con la posibilidad de ascender hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Sin embargo, el stock de las reservas internacionales cayó en US$ 41 millones contra el martes y cerró en US$ 47.867 millones.

Ayer alcanzaron el mayor nivel bajo la gestión de Javier Milei -y a su vez desde octubre de 2019– debido al desembolso que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 1.000 millones.__IP__

El Gobierno logró este desembolso luego de haber conseguido el visto bueno sobre la segunda revisión del acuerdo con el organismo multilateral por US$ 20.000 millones, firmado en abril del 2025.