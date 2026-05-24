Una pelea feroz que pone en jaque a Milei Nadie en La Libertad Avanza parece tener el poder para impedir el avance de la disputa entre las facciones internas. En el Tedeum del 25 de mayo casi todos se verán las caras. La única que no recibió invitación fue Victoria Villarruel.

La palabra presidencial sufrió un pico de devaluación. No por audacia de la oposición sino por obra de quien comanda la batalla cultural y sus soldados, Santiago Caputo y Las Fuerzas del Cielo. Pero también por Martín Menem, el inseparable alfil y el dirigente que se supone más leal a Karina Milei en el ámbito parlamentario. El vodevil, que comenzó a gestarse subterráneamente hace mucho tiempo, no representa como en la Edad Media la voz del pueblo sino las internas palaciegas más letales. “Ya varios preguntaron si es a propósito para tapar otras cosas, es todo cierto, está roto el vínculo y no hay puentes de diálogo”, confesaron en un sector de la Casa Rosada donde también hablan del hartazgo del asesor presidencial respecto al presidente de la Cámara de Diputados. Algo parecido ocurrió entre Patricia Bullrich y Manuel Adorni a quien le atribuían movidas para desgastarla o correrla de escenas que podían sumar a su imagen. O con Victoria Villarruel a quien daban por invitada al Tedeum el miércoles pasado pero ahora la bajaron de la lista de Ceremonial y Protocolo que tiene a su cargo, nada más y nada menos, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei

En este todos contra todos, la vicepresidenta no será parte de la delegación oficial en el Tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Villarruel, que por estos días se sumó a la disputa interna pero contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó fuera de la nómina tanto por la molestia y la indiferencia que el Presidente le dispensa como por atacar a un hombre de confianza de la hermana presidencial.

Esta vez la interna cobró dimensiones inimaginables y estalló púbicamente justo cuando el Gobierno buscaba recuperar iniciativa parlamentaria –y lo logró- y mientras al jefe de Gabinete le corre el cronómetro para presentar una dilatada Declaración Jurada y para ser convocado a indagatoria. La desobediencia de influencers como Daniel Parisini –el Gordo Dan- no sorprendió por el tono sino por poner en discusión la palabra de Javier Milei a quien entrevistó apenas unos días antes y de quien escuchó cataratas de insultos contra el periodismo. Lilia Lemoine, la soldado que representa sólo al ejército de los hermanos Milei, fogoneó los audios intimos que también, casual o no tan casualmente, se filtraron esta última semana y que tienen por protagonistas a Javier Milei y Rosmery Maturana. La artista confirmó su autenticidad y nadie denunció la revelación íntima y hot. Hiperpresente en las redes sociales, el Presidente dejó correr el video. En cambio defendió en la última semana a Adorni, a José Luis Espert y en una actitud salomónica a Santiago Caputo, a quien definió como su hermano, y a Martín Menem.

¿Un escándalo tapa a otro escándalo o daña aún más la imagen del Presidente?

Santiago Caputo dio rienda suelta a su enojo justo al regreso de su viaje a Estados Unidos donde siguen con preocupación las crisis políticas y escándalos en Argentina y donde esperan allanarle a Milei el camino a la reelección.

Precisamente y aunque “está todo mal desde hace mucho tiempo”, según admiten cerca del asesor, el nuevo capítulo arrancó el sábado 16 a las 8.30 de la mañana cuando Manuel Vidal envió a Caputo una captura de X. Era un posteo de una cuenta que atribuyen a Martín Menem -@periodistarufus- sobre los despidos y retiros voluntarios en la low cost Flybondy de Leonardo Scatturice, empresario que abre una back door para las gestiones de una cancillería paralela que frente a Washington lodera la dupla de asesores. La notificiación la vio primero Vidal aunque también había sido arrobado Caputo.

(Nota al margen respecto a la influencia del asesor sobre otras áreas: a diferencia de lo que ocurría en la gestión del excanciller Gerardo Whertein, ahora Caputo difunde en forma permanente la gestión de Pablo Quirno siempre muy elogiosamente. De ese lado obturó cualquier sospecha o interna. Sumado el poder sobre el área de inteligencia y el vínculo con gobernadores el desempeño del consultor molesta a Karina Milei y a Martín y Lule Menem.)

Quien puso sobre la mesa la pelea fue Santiago Caputo. “Qué gagá” respondió ocho días atrás a la cuenta Periodista Rufus junto con la imagen del posteo original sobre Flybody y una captura de la remisión de esa cuenta a la de Martín Menem.

Alertado, Periodista Rufus borró el posteo y cuando el escándalo fue imparable eliminó la cuenta. En cambio la cuenta verificada de Caputo -que hasta el año pasado usó distintos seudónimos en la red- dejó su queja exhibida y redobló la apuesta apuntándole que la eliminación era una confesión de culpabilidad. Incluso mostró un tuit del 19 de marzo en el que ponía un sobreaviso: “Hay que postear menos en el foro. Dejaron los dedos pegados. Game Over”. Ya entonces hacía un seguimiento y guardaba información esperado, quizás, este momento.

Siempre en el área defensiva Lilia Lemoine se trenzó con Daniel Parisini que como otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo se sintió habilitado para sumarse a la guerra. Ella intentó frenarlos sin éxito y él se despachó en X y después en Carajo donde dijo que le mentían al Presidente apuntándole sin eufemismos a Menem. “No podés defenderte solito” lo canchereó en el cierre de la semana.

Según describen antes de arrancar la disputa sabían que “iba a ser una carnicería” virtual y aún así avanzaron en la red de Elon Musk y en los programas de streaming que les pertenecen. “Nos comimos muchos sapos” justificaron el enojo y recordaron la fallida campaña bonaerense que lideró el excomisario Maximiliano Bondarenko en la elección desdoblada de septiembre que por muy amplio margen ganó Axel Kicillof. El dato no es menor frente al deseo reeleccionista de Javier Milei y el armado de las listas del 2027.

La verborragia en todos los soportes obligó a la suspensión de la reunión de mesa política. Javier Milei no fue ajeno. Recibió a solas a Agustín Romo quien le explicó sus certezas sobre la identidad oculta de @periodistarufus e intentó convencerlo de que Martín Menem era el autor incluso de mensajes ofensivos contra él y su hermana (con referencia a olores, falta de baño, etc). También habló a solas con Patricia Bullrich y con Manuel Adorni. En público buscó cerrar la cuestión con el argumento de que Santiago Oría había explicado todo en un video. Ese video no apareció. En un claro desafío Parisini reclamó que hicieran público el video.

(Segunda nota al margen: desde el inicio de la gestión hubo dos sectores en pugna, el ala violeta de Karina Milei y el ala de los estandartes bordó de Las Fuerzas del Cielo, emblemas de la Roma imperial y de “una guerra justa” que dicen representar. En temporada anterior se enfrentaron por los lugares en las listas de la provincia de Buenos Aires y concentraron sus dardos en Sebastián Pareja, presidente de LLA y hacedor de la estrategia en el nombre de Karina Milei. También se frustraron al intentar limar a Ramón ‘Nene’ Vera y a experonistas que ocupan lugares de relevancia. Apenas consiguieron una postulación para Nahuel Sotelo.)

En la hermandad libertaria tiene un rol central la emocionalidad del Presidente que buscó cerrar el caso Adorni con un llamado a un programa de TV después de que Bullrich exigiera al Jefe de Gabinete la presentación de su Declaración Jurada. “No tomo decisiones por encuestas” sostiene ante reproches sobre el impacto en el electorado de los yerros del gabinete y las causas que investigan corrupción. De hecho él mismo reabrió esta semana el capítulo Espert después de que Fred Machado hiciera un acuerdo judicial en Estados Unidos. A cambio de que lo libraran del cargo por narcotráfico asumió su culpa en el delito de lavado de dinero. Para Milei eso demuestra la inocencia de Espert a quien tampoco defendieron Las Fuerzas del Cielo. Parisini y su staff respondieron con ironías y carcajadas y subrayaron el delito por el que se autinculpó Machado como un exocet contra –no a favor- del exdiputado nacional. “Las causas de Espert siguen abiertas en Argentina” fue lo más amable que dijeron.

Caputo jugó a fondo y no frena. Martín Menem en cambio mandó al bloque de diputados a no seguir respondiendo ni sobre esta pelea interna ni sobre Manuel Adorni. Se cuidan mutuamente. Incluso admitió la pelea en una entrevista que dio recién después de la sesión en Diputados donde La Libertad Avanza ganó todas las votaciones en alianza con el PRO, parte de la UCR y la imprescindible ayuda de los gobernadores de Neuquén, Misiones, Salta y Tucumán. Con metáfora futbolística aseguró que la disputa “se arregla en el vestuario” sin que su advertencia fuera tomada en serio por el Gordo Dan que volvió a chicanearlo vía streaming.

Para este lunes la primera preocupación presidencial es la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva. La segunda es la reunión de gabinete de la que en un primer momento se había excluido a quienes no fueran ministros nacionales. El viernes se avisó que volvían al esquema habitual y fueron convocados Martín Menem; Patricia Bullrich –a quien le atribuyen reiteradas ‘filtraciones’- y Santiago Caputo.

El último encuentro fue tenso con Milei ordenando un escudo protector sobre Adorni; Bullrich pidiendo aclaraciones y Caputo callándose la boca. Comentan que el asesor sólo habla con el Presidente. Y que lo hace en privado mientras lo adula en sus comentarios y alerta que sus sucesivas victorias no son capitalizadas por errores de terceros.

Por Analía Argento