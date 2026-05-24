Se escapa la tortuga inflacionaria

Milei dice que la cantidad de dinero determina el nivel de precios, pero con un rezago para ver los efectos. Según él “un estudio reciente de la universidad de Córdoba muestra que son 26 meses, nosotros creíamos que era entre 18 y 24”. Ya lo había dicho en septiembre, en un discurso perdido en medio de la campaña. Parece Maxwell Smart, el Agente 86, cuando iba bajando la calidad de los refuerzos inventados diciendo “me creería si le digo…”, así, “la universidad de Córdoba” resultó ser “un alumno que le tutoreó la tesis mi queridísimo amigo Enrique Neder”; y el “estudio reciente” no era de doctorado, apenas de un estudiante de grado que buscaba recibirse. La inflación “cercana a cero”, la cambió por “va a empezar con cero”, o sea, apenas debajo del 1%.

El IPC interanual se redujo a 31,5%, y el equipo económico festeja que es el más bajo “en los últimos 8 años”. O sea, aun no pueden tener la inflación de CFK, medida por el “IPC-Congreso” que mostraban con cartelitos Bullrich y Sturzenegger: 1,5% en octubre 2015, 25% interanual. Tanta entrega, crisis y deuda para prometer medio punto por debajo de la que teníamos con CFK, con la economía creciendo y los salarios ganándole a la inflación.

Milei agregó que “si nosotros fijamos la cantidad de dinero…que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24, debería haber inflación cercana a cero, entre junio y agosto del año que viene”. Milei va corriendo la fecha. Son 26 meses, ¿pero desde cuándo? Si fuera desde que gobierna él, sería ahora el mes que viene…Difícil si diciembre acaba de dar 2,8% mensual.

Entonces dice “desde mediados del 2024”. Sabe que en su primer semestre la base monetaria se duplicó: la agarró en 9,7 billones de pesos y el 1 de julio de 2024 ya era de 24,3 billones. Después subió hasta el pico del 7 de julio de 2025, cuando saltó 10 billones en un día, tras desarmar las LeFi. Recién ahí comenzó a transitar un sendero descendente. A fuerza de licitaciones fuera de agenda se logró bajar los 10 billones subidos hasta el nivel más bajo, el 24 de octubre, el fin de semana de las elecciones. La preocupación no era a 26 meses, sino al fin de semana. No operan los rezagos sino el dólar al instante.

¿Cuándo se terminó de sanear el Banco Central? Si tomamos el fin de las LeFi se nos corre el arco, debiendo esperar a diciembre de 2027, donde saldrá con “el viejo truco”, como diría Maxwell, para buscar la reelección.

Si su teoría es cierta, la baja experimentada se debería a la política monetaria de Massa. Ahora, la inflación mensual no para de crecer desde mayo. Dado el crecimiento de la base con Milei deberíamos esperar un tsunami inflacionario en el futuro. Por suerte su teoría es incorrecta, y debería tomar nota el próximo gobierno popular.

Como la paradoja de Zenón, donde a Aquiles siempre le queda un tramo por recorrer para alcanzar a la tortuga, esta inflación al parecer se mueve lentamente, pero nunca se la alcanza. En términos maradonianos, a Milei se le está escapando la tortuga.

Por Andrés Asiain y Bernardo del Zorro