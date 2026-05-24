Mejor país del mundo Argentina no solo no es el mejor país del mundo sino que hoy atraviesa una de sus peores versiones.

Ahora que se acerca el Mundial de fútbol y una nación entera que ostenta con orgullo tres copas apostará a reafirmar por cuarta vez su condición de “mejor país del mundo”, no está mal parar la pelota para pensar las otras razones por las cuales un argentino podría percibirse hoy viviendo en esa especie de Edén.

El punto de partida podría ser la primera escena de la serie The Newsroom, estrenada en 2012, que cuenta la historia del equipo de redacción de informativos de una cadena de televisión de Estados Unidos desde la perspectiva del periodista Will McAvoy, un presentador de noticias algo irritativo interpretado por Jeff Daniels.

El periodista participa de una conferencia en una universidad durante la cual evita dar respuestas que pudieran revelar su punto de vista, acaso sobreactuando la idea de objetividad y neutralidad en un país tensionado por los intereses de las empresas de comunicación y la puja entre demócaratas y republicanos. Trump no era un proyecto presidencial todavía.

Una alumna pregunta: “¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo?”.

Los otros panelistas abonan cada uno alguna razón que avala la afirmación de la estudiante, pero McAvoy elude la respuesta con un chiste deportivo. Luego es presionado a responder seriamente y lanza la siguiente diatriba que provoca estupor en la sala:

«EE UU no es el mejor país del mundo. No hay una sola prueba que apoye la afirmación de que somos el mejor país del mundo. Somos el séptimo en alfabetización. El vigésimo segundo en ciencia, el cuadragésimo noveno en esperanza de vida, el 178 en mortalidad infantil, el tercero en ingresos por hogar, el cuarto en mano de obra y el cuarto en exportaciones. Somos líderes mundiales en sólo tres categorías: número de encarcelados per cápita, número de adultos que creen que los ángeles existen y en gastos de defensa, ya que gastamos más que los 26 países siguientes juntos, 25 de los cuales son aliados”.

La semana que acaba de culminar en la Argentina podría aportar decenas de razones, a las que ya existían, para poner también aquí en duda la idea de “mejor país del mundo” que nos rodea. No, Argentina no sólo no es el mejor país del mundo sino que hoy atraviesa una de sus peores versiones. Solo superable por el horror de la violencia y la muerte que impuso el golpe militar, hace 50 años.

La representación institucional tocando “fondo de olla” con su sainete (con perdón del género) de otakus, falsas cuentas de X, mensajes crípticos, zancadillas y filtraciones de audios sexuales como entretenimiento zombie y la Justicia expuesta como cabeza de una causa armada a base de aprietes y extorsión para correr de escena a una de las principales dirigentes opositoras. La supuesta alianza con EE UU para defender “bienes comunes globales”, eufemismo detrás del que se esconde una brutal entrega de soberanía sobre bienes argentinos en el Atlántico Sur, el negociado de la Hidrovía, manchando la licitación de la principal vía de comercio exterior, la “limpieza” de pobres en la ciudad más rica del país bajo el delirante título “Tormenta negra”, y la eliminación de beneficios en la tarifa energética para los habitantes de zonas frías, convalidado por el peor parlamento del que se tenga memoria, todos hechos ocurridos en una semana.

Y eso, por no sumar las estadísticas que hablan de una Argentina derrumbada en casi todas sus variables, salvo las que benefician a poquísimos argentinos, los mismos que van a llenar los estadios en EE UU y México para alentar a la selección que, si nos regala la cuarta, nos hará sentir hermanados otra vez vaya a saber en qué, aunque a la vuelta de la esquina solo queden los restos de lo que alguna vez fuimos, o soñamos ser.

Por: Julia Izumi