Confirmado | Tras 144 años, Coca-Cola cerrará una histórica planta y decenas de trabajadores perderán su empleo La compañía confirmó el cierre definitivo de una de sus operaciones históricas y decenas de empleados podrían verse afectados por la medida.

Una de las instalaciones más antiguas vinculadas a The Coca-Cola Company dejará de funcionar en el sur de California luego de más de un siglo de actividad industrial. La empresa Reyes Coca-Cola Bottling confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en el condado de Ventura, cuya última jornada operativa será el próximo 10 de julio.

La decisión impactará sobre 85 trabajadores, según documentos oficiales presentados ante las autoridades estatales. De todos modos, la compañía aseguró que intentará reubicar a gran parte del personal en otros centros operativos de la región.

Qué se sabe sobre el cierre de la planta

La embotelladora formaba parte de una de las operaciones históricas de Coca-Cola en la ciudad de Ventura.

Según reportes locales, la presencia de la compañía en la zona comenzó en 1912 y desde entonces las instalaciones fueron expandiéndose y trasladándose a distintos puntos del condado acompañando el crecimiento de la demanda de bebidas en el sur de California.

Durante décadas, la planta se convirtió en uno de los símbolos industriales de la región y abasteció a gran parte del mercado local.

Por qué Coca-Cola cerrará la fábrica

La compañía explicó que el cierre forma parte de un proceso de reorganización y consolidación de operaciones.

Confirmado | Tras 144 años, Coca-Cola cerrará una histórica planta y decenas de trabajadores perderán su empleo Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Evaluamos periódicamente nuestras ubicaciones, productos y servicios para garantizar el crecimiento sostenible y la innovación”, señaló un portavoz de la empresa en declaraciones difundidas por medios estadounidenses.

En los últimos años, Reyes Coca-Cola Bottling también avanzó con cierres y reestructuraciones en otras instalaciones de California.

Qué pasará con los trabajadores

La empresa presentó una notificación WARN ante el estado de California, el mecanismo oficial utilizado en Estados Unidos para informar cierres de plantas y posibles despidos masivos.

Según la documentación presentada, 85 empleados podrían verse afectados por la medida, aunque la firma aseguró que buscará trasladar a muchos de ellos hacia otros centros de distribución y producción del sur californiano.

El final de una planta histórica

El cierre marcará el final de una operación con más de un siglo de historia vinculada al crecimiento económico y comercial de Ventura.

Durante la década de 1950, diarios locales describían a la industria embotelladora de la ciudad como uno de los sectores industriales más importantes de la región, con miles de cajas de bebidas producidas diariamente para abastecer el mercado.

La última actividad de la planta quedó programada para el 10 de julio, fecha que pondrá fin a una histórica etapa industrial ligada a Coca-Cola en California.