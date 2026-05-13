“Una sociedad más medicada y más endeudada” Hernán Vanoli, el director de “Sentimientos Públicos”, aseguró que es un Gobierno que “no ilusiona ni a un 15% de la población”. Deudas, consumo recortado y pesimismo.

La situación económica crítica de Argentina, que se percibe sobre todo en la economía real, la del día a día, está entrando en un terreno de daño psicológico y escasas perspectivas de una mejora a futuro. Un informe de la consultora Sentimientos Públicos expresa que casi la mitad de la población consultada achicó gastos, 4 de cada 10 se endeudaron, menos de 2 de cada 10 creen que el futuro será mejor y, sobre todo, hay un agotamiento mental derivado de la lucha diaria para llegar a fin de mes. Además, se evalúa en el trabajo si la crisis tiene o no impacto electoral negativo para el Gobierno, y en qué medida.

“El impacto emocional del gobierno de Milei muchas veces se tramita a nivel íntimo. Una sociedad más medicada, más endeudada, y con esperanzas muy bajas. Depresión, impotencia e indiferencia son los sentimientos preponderantes”, asegura el director de la firma, Hernán Vanoli, en el último trabajo. Es que en el tercer lugar de la pirámide de preocupaciones y “malestar argentino”, detrás del ajuste de gastos, aparece el “empecé a tomar medicación para la salud mental”.

En las cifras se ve, además, que “hay pesimismo de cara al futuro: más de la mitad de los consultados cree que su capacidad de ahorro empeorará dentro de un año”. Concretamente, más del 45 por ciento de los argentinos “achicó gastos” durante el último año, el 40 por ciento asegura que se endeudó y el 15 por ciento responde que empezó a tomar medicación para salud mental.

Según el estudio, apenas el 12 por ciento de las personas encuestadas siente que el país “está mejorando” y menos del 8 por ciento llevó adelante mejoras en su hogar o realizó un viaje a un lugar desconocido. A la vez, sólo un 2 por ciento dice haber invertido en un proyecto exitoso.

Tarifas y Alimentos complican todo

Los servicios básicos (luz, agua, Internet) son el gasto que “más duele” (58 por ciento), mientras que la comida es el segundo (41 por ciento). Entre ambos, concentran las mayores presiones del bolsillo de 9 de cada 10 argentinos. Los impuestos locales (29 por ciento), el transporte y el combustible (25%) y la prepaga (17 por ciento) completan los primeros lugares de este “ranking”.

La investigación refleja. también, el pesimismo sobre el futuro económico: más de la mitad de los consultados cree que su capacidad de ahorro empeorará dentro de un año, mientras que un 22% responde que no cuenta con ellos; en la clase media, esta última cifra sube al 60%. Solo un 14% cree que su situación personal mejorará en los próximos meses.

¿Hay un correlato electoral?

“Un gobierno que perdió apoyos, ganó otros y se reperfiló, pero que no ilusiona ni a un 15 por ciento de la población. Perdió las expectativas que había cosechado en una parte de la sociedad que se reconoce meritocrática, ya no le cree y no encuentra propuestas políticas en góndola que puedan hacerla pensar en positivo”, agrega Vanoli y el trabajo se mete de lleno en cómo impacta eso en el votante.

A la pregunta de si votaría a Milei para un segundo mandato, la respuesta es concreta: 73,5 dicen que no y 26,5 dicen que si. Dentro de esa respuesta hay variantes a mirar.

Entre “quienes lo bancan”, apunta el trabajo, “hay elementos nuevos y otros que ya tenía” Entre los que ya tenía aparece que en la Zona Agro el apoyo sube a 30 por ciento. Y entre los jóvenes de 18 a 28 años, trepa al 36 por ciento. Detectaron además que el mileísmo “es más fuerte en la Zona Minera Norte y entre las clases altas. ”Ambos segmentos están 7 puntos encima del apoyo general», precisan, y aclaran que la nueva base social “sigue siendo joven, pero ahora es más rica y avanzó hacia la Zona Minera Norte. Y se des-masculinizó: las proporciones de hombres y mujeres que lo apoyan están parejas”.

Ahora bien ¿qué pasa entre quienes lo abandonaron y lo rechazan? Se observa allí que el rechazo “en el AMBA trepa a un 76 por ciento. Y entre las personas que están en la franja de 29 a 44 años trepa aún más: 80% no considera probable votarlo”.

Registra la consultora que Milei “perdió un 48 por ciento de sus votantes, y un 50 por ciento de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta de 2023 dicen que no lo votarían”. Mientras que “entre los que votaron en blanco o se abstuvieron, su nivel de rechazo llega al 92%. Hay una sangría interna muy pronunciada. Y un voto propio muy golpeado”.

Es interesante la observación que se hace de los votantes de Milei. De los que lo acompañaron en primera vuelta “sólo un tercio tiene esperanzas. Un quinto cree que no hay otro camino. Otro quinto duda y ve el panorama delicado. Y un cuarto perdió las esperanzas y espera lo peor”.

Por Leandro Renou