Racing sufrió la polémica expulsión de Maravilla Martínez y quedó con diez ante Rosario Central El delantero de la “Academia” vio la roja directa tras una revisión del VAR por una acción contra Emanuel Coronel.

Racing quedó con un jugador menos en el segundo tiempo del cruce ante Rosario Central, por los cuartos de final del Torneo Apertura, luego de la polémica expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez en el Gigante de Arroyito.

La jugada se produjo a los 30 minutos del complemento, después del empate del conjunto rosarino, cuando el delantero de la “Academia” tuvo un cruce dentro del área con Emanuel Coronel. En primera instancia, el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla, pero luego fue llamado por el VAR, a cargo de Pablo Dóvalo, revisó la acción en el monitor y decidió expulsarlo con roja directa.

La decisión dejó a Racing con diez hombres en un momento clave del partido, que estaba igualado 1 a 1: Matías Zaracho había puesto en ventaja al equipo de Gustavo Costas, mientras que Gastón Ávila marcó la igualdad para el local.

De esta manera, Martínez quedó en el centro de la polémica por una acción que condicionó a Racing en una instancia de eliminación directa, con el pase a semifinales del Apertura en juego.