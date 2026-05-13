La posible formación de River para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata El “Millonario” irá esta noche en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.

River recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura, y su director técnico Eduardo Coudet ya tendría prácticamente definido gran parte del 11 titular.

En el arco estará el joven Santiago Beltrán, quien viene de salvar al «Millonario» en los octavos de final, donde se impusieron por penales frente a San Lorenzo.

La primera incógnita aparece en la defensa, donde aún no está definido si Germán Pezzella o Lautaro Rivero acompañarán a Lucas Martínez Quarta en la zaga central, mientras que los laterales serán Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Por otra parte, el mediocampista de contención será Aníbal Moreno, quien estará acompañado en la mitad de la cancha por Fausto Vera. En dicho sector se presentan las últimas incógnitas, ya que todavía compiten por un lugar en el 11 titular el colombiano Juan Fernando Quintero y Maximiliano Meza, además de Tomás Galván y Juan Cruz Meza.

Finalmente, los delanteros elegidos por el «Chacho» Coudet serían Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Así formaría River contra Gimnasia y Esgrima La Plata: Santiago Beltrán; Marcos Acuña, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Fernando Quintero o Maximiliano Meza, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo coudet.