El consumo volvió a caer en abril El indicador regresó a los niveles de octubre de 2025. La venta de carne vacuna acumula nueve meses en baja

El consumo privado registró en abril una retracción interanual del 0,6 por ciento, cifra que termina por sellar un primer cuatrimestre con una contracción acumulada del 1,5 por ciento. Según los datos del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), el indicador regresó a los niveles de octubre de 2025, tras las mermas registradas desde mediados del año pasado.

Aunque con relación a marzo se observó una estabilidad que sugiere una desaceleración en el ritmo de descenso, este “amesetamiento” ocurre en niveles de consumo críticos que golpean directamente a la estructura productiva y al bienestar de los hogares. El informe de la UP deja en evidencia que el modelo económico actual, lejos de reactivar el motor interno, lo ha dejado en punto muerto.

El impacto de las políticas de ajuste se siente con fuerza en las arcas del Estado y en el bolsillo de los trabajadores. La recaudación del IVA en términos reales —el termómetro más fiel del nivel de actividad comercial— anotó en abril su sexta baja consecutiva, con un retroceso del 1,3 por ciento interanual.

Por otro lado, la asfixia de los ingresos se refleja en el uso de las tarjetas de crédito. Si bien mostraron un alza del 1,3 por ciento, este crecimiento es marginal frente al 12 por ciento que se había registrado en enero. Esta desaceleración en el financiamiento sugiere que las familias ya no solo no pueden consumir con ingresos corrientes, sino que están agotando su capacidad de endeudamiento para cubrir gastos básicos.

El deterioro del sector industrial y la caída del empleo, en tanto, tienen su correlato en el consumo masivo y de bienes durables. Un dato alarmante es el del consumo de carne vacuna, que volvió a caer y ya acumula nueve meses consecutivos de caída tras registrar una baja del 7,6 por ciento interanual en marzo.

En el rubro de bienes durables y servicios, las señales son mixtas pero predominantemente negativas para la producción nacional. En el sector automotriz, el patentamiento de autos cayó 14,6 por ciento en abril, reflejando la parálisis de la clase media. En el rubro de los servicios, por primera vez en el año, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja del 6,0 por ciento interanual en marzo.

En contraste, en el sector de motos y textiles, el patentamiento de motos creció un 52,1 por ciento interanual en abril, y rubros semidurables como indumentaria y calzado en centros comerciales habían mostrado una suba del 3,0 por ciento interanual en la última medición de febrero.

Por Mara Pedrazzoli