Bullrich le pega a Macri y el intendente a Larreta: una triangulación de acusaciones por la Ciudad en la interna de la derecha ¿Acting de campaña o una interna que se profundiza? La derecha argentina, en sus versiones PRO y exPRO, en busca de votos en un aparente ‘todos contra todos’ en medio de la disputa por el Gobierno de CABA.

Se acercan, se alejan, se dicen cosas por lo bajo y algunas que quieren que se difundan en los medios. La derecha argentina insiste con una interna desde supuestas diferencias, respecto a la gestión, pero que en la práctica son ideológicamente idénticas. Una interna evidentemente forzada en el marco de la campaña electoral del próximo año.

Foto: Edgardo Gómez

Es sabido que la actual Senadora Nacional Patricia Bullrich juega (y jugó) en todos los bandos. Después de tirar dardos contra La Libertad Avanza (espacio que hoy integra) al apuntar a la figura de Manuel Adorni y tras sus dichos contra Javier Milei al decir: “el Presidente tiene una emocionalidad importante”, ahora Bullrich le pegó a Jorge Macri.

“Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, lanzó en sus redes la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Milei.

Apuntar contra el actual jefe de Gobierno Jorge Macri es el nuevo caballito de campaña de Patricia Bullrich. “Aunque ella tiene aspiraciones presidenciales no quiere perder el caudal que supo cosechar en la Ciudad”, acuñó un asesor de la Senadora . Esto deja a la vista que Bullrich también se está probando en el distrito porteño.

Por su parte, Jorge Macri, salió a responderle a la Senadora apuntando contra su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, señaló el intendente porteño.

“Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM. La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, enumeró el mandatario.

“Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Ya avanzamos con la licitación para renovar 77. ⁠Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo. El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”, dijo Macri quien delegó responsabilidades en Larreta sin nombrarlo.

Hace unos días este medio publicó un artículo donde Rodríguez Larreta, mediante legisladores que integran su espacio político, pidió explicaciones a Jorge Macri por obras que el propio Larreta no realizó.

Se tratan de obras fluviales para evitar inundaciones, que el ex Jefe de gobierno porteño no licitó durante sus mandatos y no pudo llevar adelante. Larreta indagó sobre el financiamiento y ejecución de las mismas.

¿Una interna ficticia?

Tras estos comentarios que se dieron en redes, un referente histórico del PRO confesó a este medio que “Pato (Bullrich) y Jorge (Macri) piensan igual en tiempo y forma y que intuye que terminarán en una alianza de gobierno de cara a las elecciones locales”.

En el mismo sentido, el asesor de la por ahora senadora libertaria, reconoció que Bullrich y Jorge Macri “tuvieron fuertes cruces en el pasado sobre todo cuando el mandatario porteño intentó trabar el acceso de las fuerzas nacionales para ‘dispersar’ los piquetes en la Ciudad. Eso, sumado a la fuga de presos que tuvo en los primeros meses de su mandato tensionaron la relación. Pero ahora está todo bien, no creo que llegue a mayores, es más te digo, yo los veo caminando a los tres juntos”, sostuvo.

Por: Martín Suárez