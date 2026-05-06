Tras los despidos en Ilva, un trabajador se quitó la vida El delegado Marcelo Barrionuevo denunció que los dueños de la empresa líder deben dos meses de sueldo y la indeminización correspondiente. “Nos dejaron en la calle”, declaró en Radio 750

Al despido repentino, los trabajadores cesanteados de Ilva, la empresa local líder en venta de porcelanato premium, le sumaron la pérdida de su compañero de trabajo, Javier López, que llevaba más de 20 años en la fábrica.

“Nosotros nos enteramos el 1 de mayo, el Día del Trabajador, por mensaje, que nuestro compañero y amigo se quitó la vida”, contó el delegado Marcelo Barrionuevo en Radio 750.

Los 300 despedidos están hace ocho meses en acampe frente a la fábrica. Reclaman a sus dueños, Francisco Zanon y Franco Bocci, los dos meses de sueldo que les deben, además de la indemnización correspondiente.

“Si uno hace algo malo como ciudadano, se recae en el pobre, pero si uno es millonario, no”, cuestionó Barrionuevo en Damos la vuelta.

La decisión de los dueños, aseguró, fue unilateral y nada tuvo que ver con la apertura importadora porque Ilva es aún hoy líder en el mercado local.

“Estos empresarios inescrupulosos nos dejaron en la calle sin nada”, denunció el delegado. “Nos sacaron la obra social al otro día, hay compañeros que tienen hijos con discapacidad, no les pueden comprar los medicamentos”.