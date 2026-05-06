Platense y River buscan acelerar el pase a octavos en las Copas El Calamar recibe a Peñarol y un buen resultado lo dejará muy cerca de la segunda fase. El Millonario se presenta en Venezuela contra un rival directo por el primer puesto.

La acción copera de la semana se cerrará este jueves con las presentaciones de Platense por Libertadores y River por Sudamericana. Luego vendrá una semana de descanso para cerrar mayo a todo suspenso con la definición de los grupos.

Desde las 19 en Vicente López y con televisación de Fox Sports, el Calamar buscará prolongar su presente soñado contra Peñarol. El equipo de Walter Zunino derrotó a los uruguayos en Montevideo y viene de ganarle como local a Independiente Santa Fe (2-1 en ambos), por lo que un buen resultado -empatar también le sirve al mantener la distancia con su rival- lo dejará muy cerca de la clasificación a octavos. Platense está segundo con 6 puntos en el grupo que completan Corinthians (9), Peñarol (1) y Santa Fe (1). Aunque la proeza está al alcance de sus tentáculos, una derrota lo puede complicar seriamente ya que las últimas dos fechas las jugará de visitante en Brasil y Colombia (Santa Fe y Corinthians jugaban este miércoles por la noche en Bogotá).

Por su parte, River visitará a Carabobo en Venezuela desde las 21 con televisación de DSports. El Millonario es puntero en la Sudamericana, aunque sin sobrarle nada: empató 1-1 con Blooming (un punto) en Bolivia y derrotó 1-0 a Carabobo (6) en el Monumental y 1-0 a Bragantino (3) en Brasil. Los venezolanos son una de las sorpresas del torneo gracias a su localía, donde sumaron todos sus puntos. Vale recordar que en la Sudamericana sólo los primeros de grupo avanza a octavos de final, mientras que los segundos jugarán un repechaje contra los terceros que fueron eliminados de la Libertadores. El equipo del Chacho tiene, además, el clásico con San Lorenzo el domingo, por octavos de final del Apertura.

Mientras tanto, la tensa calma de Núñez se agitó un poco más este miércoles con una aparición pública del expresidente del club Rodolfo D’Onofrio, quien opinó de la actualidad del equipo comandado por Coudet y su pedido de aliento (y perdón) a los hinchas en la derrota ante Atlético Tucumán el fin de semana pasado.

“Falta liderazgo. Tenemos al Teatro Colón -por el renovado Monumental-, pero nos faltan los artistas… Le voy a decir a la gente que no silbe ni insulte más, no sirve para nada. Los jugadores no cambian la forma de jugar porque los insulten. No digo que los aplaudan, digo que guarden silencio”, reclamó el dirigente campeón de la Libertadores 2018.

Y en cuanto al presidente actual, Stefano Di Carlo, definió en diálogo con el streaming partidario La Página Millonaria: “Es un joven de una capacidad increíble y quiero que todos los socios de River lo sepan. Justo ahora está en un momento complejo donde tiene que ser líder“.