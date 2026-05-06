Patricia Bullrich se desmarcó de Manuel Adorni y pidió que «entregue su declaración jurada de inmediato»

La jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles a la polémica que ronda al jefe de Gabinete Manuel Adorni y sus gastos y pidió que « entregue su declaración jurada de bienes de inmediato» , para «no estirar más el tema».

En una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad hizo referencia al informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener «una explicación a los gastos». Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: «Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿ para que vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora ?».

Incluso, aseguró que se trata de un trámite «bastante fácil de hacer» e insistió: «Si dijo que tiene todo probado, para mi tiene que ser inmediato».

En ese sentido, la senadora explicó que desde el Gobierno buscan «discutir temas como las inversiones», por lo que no encuentra sentido a «estirar» el escándalo que protagoniza el exvocero.

«Una vez que presente la declaración jurada, será la Justicia la que determine que hacer» , agregó.

Patricia Bullrich: «La contundencia y la rapidez son fundamentales»

Patricia Bullrich pidió rapidez a Manuel Adorni. Mariano Fuchila

Por otro lado, Bullrich evitó precisar si habló al respecto con el presidente Javier Milei o con su hermana Karina. «Las conversaciones que tengo con el Presidente no las puedo hacer públicas. Es un tema de confianza», indicó.

No obstante, se encargó de aclarar: «Yo con el Presidente hablo todo y sin ofenderse, soy de hablar en el Gabinete».

Al ser consultada sobre si la polémica «afectaba a la moral del Gobierno», la exministra fue tajante y ratificó su postura: «Falta un paso: su declaración jurada. Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal ni del juez. Yo soy parte de este proyecto y quiero que esto dure lo menos posible, porque no puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que vinimos a correr».

En ese sentido, agregó: «La contundencia y la rapidez son fundamentales. Si no hay ninguna de las dos, nosotros sufrimos. El proyecto sufre. El país sufre y está metido en una conversación que no es la más importante. Salgamos de esta lo antes posible».

Por último, pidió: «Adorni tiene que hacer un esfuerzo porque esto se termine lo antes posible».