Los hospitales de la UBA advierten que deberán dejar de funcionar en 45 días, si Nación no envía los fondos El Presupuesto 2026 establece una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Pero la gestión de Milei no transfirió lo correspondiente a los primeros cuatro meses del año, según denunciaron autoridades hospitalarias. La versión de Capital Humano y la respuesta de la UBA.

“Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, en una conferencia de prensa para denunciar que los hospitales que dependen de la UBA están en riesgo de colapso por falta de fondos.

“Tuvimos que reducir la cantidad de cirugías y de tratamientos médicos”, aseguró Melo, y alertó también sobre el impacto a futuro de la crisis actual, ya que el problema no solo tiene que ver con la falta de atención a pacientes, sino con una menor formación de profesionales: “Se complicará el futuro de la atención de todo el país”.

Junto a Melo, estuvieron la directora del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, Roxana del Águila, y el director del Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, Norberto Lafos. Los reclamos presupuestarios se suman al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que deriva en un 50 % de atraso en el poder adquisitivo de los salarios. Por todo esto está prevista la cuarta marcha federal, el próximo 12 de mayo.

La versión de Capital Humano

El Presupuesto 2026 establece una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Pero la gestión de Javier Milei no transfirió lo correspondiente a los primeros cuatro meses del año, según denunciaron las autoridades hospitalarias este martes.

El Ministerio de Capital Humano tildó de “falsas” las acusaciones de los profesionales y aseguró que los fondos ordinarios ya fueron enviados, pero admitió que queda pendiente una partida adicional.

Tal como se había anticipado, el Gobierno apuntó a culpar a la UBA por querer quedarse con fondos de todos los hospitales. “El ministerio aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudios que cuentan con hospitales”, planteó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

«El comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes», respondió la UBA.

La denuncia de la UBA

“Estamos atravesando una situación económica grave debido a que en estos últimos cuatro meses no hemos recibido ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario. ¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, señaló Melo. Agregó que “los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero. Se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30 % de 2025. Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30 % y un 50 % de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”.

Del Águila indicó que el Instituto de Oncología es un hospital centenario que atiende a más de 110.000 pacientes con cáncer al año, donde se formaron muchos de los oncólogos argentinos: por eso peligra también la formación de estos especialistas.

“La falta de presupuesto es muy grave porque tenemos problemas no sólo con el equipamiento —en nuestro caso, el acelerador lineal no funciona correctamente— sino también con la infraestructura edilicia”, remarcó. “Además, esta situación genera una gran incertidumbre y angustia en los pacientes con cáncer y también una gran impotencia en los trabajadores de la salud, que no pueden cumplir correctamente con sus funciones”.

Por su parte, Lafos denunció: “Llevamos un cuatrimestre completo con un presupuesto aprobado del cual no hemos recibido un solo peso”.

En relación al comunicado de Capital Humano, la UBA planteó que “aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo. En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”.