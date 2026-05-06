Karina, jefa de gabinete blue: la hermana de Milei se pone al frente del gobierno en medio del Adorni-gate La Secretaria General de la Presidencia vuelve a la carga con su agenda política pese a la avanzada judicial de su favorito en Comodoro Py. Encuentros con gobernadores, avances en los pliegos y la latente interna con Santiago Caputo, la lista de tareas de la presidenta de La Libertad Avanza.

El parate forzado al que la causa judicial que tiene a Manuel Adorni como protagonista empujó al oficialismo hace dos meses, parecería empezar a encontrar una salida. Con el jefe de gabinete fuera de juego y cada vez más golpeado por las últimas novedades judiciales, una serie de recientes acontecimientos dan cuenta del retorno de una vieja dinámica que está lejos de quedar obsoleta: Javier al gobierno, Karina al poder.

En los últimos días, la jefa espiritual de la nación retomó el frente de la gestión política del gobierno que en los papeles conduce su hermano. No sólo volvió a encabezar reuniones de mesa política donde baja línea sobre el rumbo legislativo del oficialismo, también habilitó al ministro Juan Bautista Mahiques a seguir avanzando sin titubear en el terreno judicial. Como contó este diario la semana pasada, la dupla que completa Santiago Viola avanzó con el tratamiento de concursos claves dentro del Consejo de la Magistratura, que dejaron a la vista un entramado de acuerdos con un sector de la familia judicial para avanzar con modificaciones sustanciosas dentro de la Cámara Federal, tribunal a cargo de causas de corrupción, delitos federales y narcotráfico.

El dúo dinámico de la justicia tiene total apoyo de la hermanísima para avanzar en la designación de nuevos jueces, aunque los resquemores por el por ahora flojo manejo del control de daños en las causas que tienen a Adorni y a la propia Karina involucrados está empezando a generar resquemores internos por la falta de resolución prometida.

Karina Milei junto a Juan Bautista Mahiques.

En el terreno político, la secretaria general está dispuesta a avanzar a paso firme en la aprobación de los proyectos que considera clave para la consolidación presidencial de su hermano mayor. Por eso, a diario mantiene conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien instruyó para retomar las reuniones con gobernadores para lograr juntar los votos necesarios para avanzar con las aprobaciones. La misma dinámica se repite con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, a cargo de la rosca en el Senado.

La secretaria general mantiene diálogo fluido con todos los integrantes de la mesa política, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, enemigo declarado del karinismo gobernante. La presidenta del partido libertario pretende que el amigo de su hermano se dedique a ser un mero gurú, instancia que buscará forzar no sólo con la avanzada sobre las áreas que el cuarentón tiene bajo su control político -con la SIDE, el Ministerio de Salud y ARCA como platos principales-, también apostará por cooptar el manejo de las redes sociales y la juventud.

Este lunes, Karina le organizó al presidente un encuentro con influencers libertarios, auspiciado por el cineasta oficial, Santiago Oría, quien sueña con quedarse con el puesto de referente digital desde su cuenta troll @MeDicenElJefe. El cónclave tuvo lugar en la Quinta Presidencial de Olivos y, además de los diputados Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, estuvieron presentes Matías Andrés Bernal Campos (“El herrero liberal”), Lucas Emmanuel Apollonio (“El ojo del poder”) y Christopher Marchesini (“Mate con Mote”).

El mitin, que se extendió por poco más de una hora en la que el tema de conversación fue la batalla cultural, no contó con la participación de ninguno de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la orga juvenil comandada por Daniel Parisini (conocido popularmente como Gordo Dan), quienes a su vez tienen como referente político al propio Caputo, pese a que éste se niegue a ser catalogado como tal. Sin celestiales a la vista, el presidente se fotografió con cada uno de los visitantes especiales y les agradeció por la visita mientras en Twitter las cuentas que se nuclean alrededor de la vieja guardia echaban espuma por la boca.

Javier Milei junto a Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Con el cuchillo entre los dientes, y sin temor de desfilar su poder, este jueves Karina viajará a San Juan para participar de la Expo Minería, el convite empresarial donde importantes firmas del sector se sentarán para debatir sobre el presente y futuro del negocio tan prometedor en materia de ingresos de dólares como lo es Vaca Muerta. La secretaria general de la presidencia llegará mañana por la mañana a la provincia norteña donde será recibida por la ministra de gobierno local, Laura Palma, en el aeropuerto de la provincia.

Según pudo saber este medio, la secretaria general de la presidencia tiene planeado hacer una recorrida con el gobernador Marcelo Orrego por la empresa Calera San Juan S.A. Allí, previo a presentarse ante la exposición minera, ambos dirigentes se dejarán fotografiar para estampar en la posteridad la alianza electoral que el local y la presidenta de La Libertad Avanza están confeccionando de cara a las ejecutivas del 2027. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el sanjuanino se puso a disposición para destrabar las discusiones parlamentarias, instancia que piensa cobrarse en este nuevo embate electoral, cuando pretenda tener voz y voto en el armado de las listas legislativas que acompañarán su boleta por la reelección.

Al norte Karina llegará acompañada por su tropa de guardaespaldas políticos. En la comitiva que acompañará a la menor de los Milei están anotados, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem. Todos formarán parte del evento y se espera que las imágenes con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba); Claudio Poggi (San Luis), Raúl Jalil (Catamarca) y Alfredo Cornejo (Mendoza) sirvan para exponer el alineamiento que el gobierno pretende demostrar no sólo al resto de las provincias, también como gesto hacia el establishment, cada vez más nervioso por los pésimos resultados económicos.

Diego Santilli junto a Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo.

El único que se queda en la Ciudad es el jefe de gabinete, quien continuará con su agenda en Casa Rosada con la excusa de ser el único funcionario de mayor rango constitucional a cargo del país, puesto que el presidente se encontrará volviendo de su viaje relámpago a Estados Unidos para participar de la 29 Conferencia Anual Instituto Milken. Pese a la justificación institucional, la decisión de Karina de no sumar a su favorito a su nueva aparición pública no deja de ser llamativa en medio del aumento de rumores sobre la eventual salida del funcionario.

Esa decisión se suma a la visita solitaria de Karina a la Cámara de Diputados, donde mantuvo un encuentro con Martín Menem y diputados de La Libertad Avanza con los que se encontró para bajarles de primera manos los planes parlamentarios que cranea el Ejecutivo. La hermanísima llegó sola al Congreso y se dejó fotografiar por la prensa que la esperaba en la puerta, en un nuevo movimiento independentista de la secretaria general con mayores dotes de coordinadora ministerial que la democracia moderna tiene memoria. Durante su estadía no faltaron las versiones que advertían sobre un posible ofrecimiento al titular de la cámara baja para ocupar la jefatura de gabinete. Las mismas fueron negadas por el propio Menem.

Pese al runrún constante, sin embargo, el propio Milei utilizó su cuenta de Twitter para desmentir próximos cambios en el gabinete. “OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN ‘PERIODISTAS’ He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, dijo con su característico tono sereno e institucional el Jefe de Estado de la Nación en respuesta a una nota que advertía sobre un acercamiento de reemplazos que le habrían hecho el ministro y el canciller al presidente.

OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN «PERIODISTAS»

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

La negativa del líder libertario de soltar a Adorni, sin embargo, empieza a generar cada vez más resquemores internos.En el gabinete comienzan a masticar bronca por el cúmulo de semanas paralizantes que tienen desde el estallido del deslomado-gate. Dentro del propio gobierno reconocen que el impacto del escándalo llegó a las mediciones diarias que confeccionan encuestadoras privadas, donde el tracking diario muestra una caída de entre 7 y 8 puntos de la imagen del gobierno, que se acumula con los más de 70% de puntos de negatividad que cosechó el propio Jefe de Gabinete en el último mes y medio.

Lejos de sólo ser un incordio para la vida mediática de los funcionarios, quienes por lo bajo reconocen que redujeron al mínimo sus apariciones públicas para evitar se consultados por el presente del ex vocero, lo cierto es que la extensión del conflicto empujó al gobierno a una parálisis total que sólo se quiebra cuando hay exigencias de nuevas muestras de apoyo al favorito de los Milei. “Hace dos meses que fingimos demencia”, dijo ante la consulta de este medio un ministro que exigió con temor no revelar su identidad.

El pavor del funcionario es compartido por el resto de sus compañeros de Gabinete, puesto que nadie se atreve a sugerirle al presidente la posibilidad de correr a Adorni pese al daño palpable que su figura tiene en la gestión. El pánico por la represalia de la hermanísima, ama y señora de la guillotina libertaria, es mayor que el deseo de sentarse y gestionar. ¿Toca bancar?

Como sea, el gobierno mantendrá a rajatabla su postura de abroquelamiento en pos del jefe de gabinete con los hermanos presidenciales en el frente de la avanzada. Ni Javier ni Karina Milei darán el brazo a torcer en una contienda que están convencidos que responde estrictamente a una operación mediática destinada a desestabilizar a un gobierno que tiene por hobby tirarse tiros en los pies.

Por: Tatiana Scorciapino