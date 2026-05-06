“Esto no despega”: empresarios y comerciantes revelan estrategias para sobrevivir a Milei Empresarios y comerciantes de todo el país relataron a Radio 750 cómo enfrentan el modelo libertario, entre cierres de comercios y pymes que bajan la persiana.

La industria nacional y el comercio crujen con el Gobierno de Javier Milei: mientras las liquidaciones por cierre se volvieron cada vez más frecuentes, las fábricas que bajan sus persianas después de remarla por décadas también se multiplican dejando un tendal de trabajadores despedidos en la calle.

Es un callejón sin salida que tiene en el centro la política desreguladora del Gobierno libertario que, mientras promueve las importaciones, aplasta el consumo con los salarios pisados y no da tregua a los comerciantes con las tarifas que no paran de subir, así como las materias primas y el combustible.

Esto explica por qué Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, empresa de fabricación y distribución de electrodomésticos, responde con evasivas cuando le preguntan cómo está: “Uno está viviendo, respira, de salud está más o menos bien”.

Sin embargo, contrastó rápidamente la afirmación: “La parte laboral está compleja. La venta está muy calma. La demanda está muy baja. Esto no levanta, no despega”.

“Eso en el caso nuestro, no tenemos locales y no hay venta de la industria y genera una cadena atrás que es tremenda. A nivel de empleo, de reducción de jornadas laborales, de falta de horas extra”, contó sobre su espacio de acción.

Luego, dijo: “Acá hay una conjunción entre una baja demanda, poca venta y mucha importación. Todo lo que tenía que ver con producción local tiene una baja importante. Es una combinación de ambas cosas”.

“Al comercio le puede ser indistinto vender algo importado que algo de producción local. Digo, aparentemente, porque lo pasa a haber es baja demanda por la desocupación que eso genera”.

A esto se le suma otro factor: el contrabando y las importaciones irregulares. “Además de la importación regular, tenés una afectación de productos que no cumplen normas. Quizás no tanto en línea blanca, pero sí en pequeños electrodomésticos”, dijo Schvartz.

Y añadió: “Ahí sí tenés muchos productos de marcas desconocidas que no cumplen ninguna normativa. Para importar un producto tiene que cumplir con normas de seguridad eléctrica. Que no se prenda fuego, tiene que tener normas de seguridad. Tiene que ser un enchufe normalizado”.

Mucho circo y poco pan

Por su lado, Diego Faggioli, presidente de la cámara gastronómica de Buenos Aires, explicó que 9 de cada 10 locales registran caídas en varios municipios bonaerenses.

“Estamos complicados. Más que nada los últimos dos meses. La caída en el consumo fue muy fuerte. Detectamos con gastronómicos una caída del 30 por ciento en la facturación, que llega al 50 por ciento”, denunció.

Tras lo que sumó: “La temporada de verano no fue buena. No sólo en gastronomía. Y después, de marzo, con respecto a febrero, cayó un 30 por ciento. En algunos se mantuvo la caída y en otros locales se pronunció un poco más”.

A la caída en la recaudación se le suma el aumento de los costos: “Afecta mucho la subida en la materia prima. La carne subió mucho más del cinco por ciento. Y eso empuja un montón, pero no podés aumentar la carta, porque ya a la gente le cuesta salir”.

“Tenemos encuestas en muchos locales, de muchas zonas, donde la mayoría contestó que puede llegar a cerrar: el 10 por ciento en los próximos 45 por ciento; y otro 60 por ciento en los próximos seis meses”, lanzó números que hielan la piel.

Luego, precisó: “Hoy la gente está muy metida en sus locales tratando de ver cómo no fundirse. Trabajás todo el día para ver cómo achicar costos. Negociar precios, fianzas y deudas”.

“Y no nos olvidemos que nos hemos reunido con diputados, intendentes, pero después la empatía es la boca hacia afuera. Y por más de que te estés fundiendo, seguís pagando impuestos de todo tipo”, se lamentó.

Las pymes, solas en la línea de batalla

Daniel Moreira, empresario de la Asociación PYME y dueño de una empresa del rubro de los aires acondicionados, dijo que las pequeñas empresas están solas frente a una guerra económica letal.

“El 2 de mayo cumplimos 43 años orgullosamente pyme. Arreglamos, reparamos, hacíamos obras –porque ahora no hay más– y nacimos con la democracia. No me cuenten ningún plan económico, porque los vivimos todos”, comenzó sentando posición Moreira.

Tras lo que afirmó: “Este es el peor Gobierno. Antes decía que el de Macri era el peor de la democracia; éste es el peor de la historia. Porque además de destruir la industrial, lo hacen con crueldad”.

“Y es un modelo claramente exportador de materia prima sin generar mano de obra, por más de que quieran disfrazar el RIGI. Y las pymes damos el 75 por ciento del trabajo. Y, básicamente, nos desarrollamos en el mercado interno”, dijo.

Luego, cerró: “Y si no podemos comprar comida, no vamos a poder desarrollar un mercado interno. Yo siempre digo que si las pymes estamos todas atomizadas es porque a alguno le conviene. Tenés pymes en la UIA sin ningún tipo de beneficio. Algunos frentes productivos se vienen moviendo”.

Por su lado, el contador Juan Pablo Enríquez, explicó cómo esto golpea al consumo en su provincia, Entre Ríos, donde el gobernador adhiere al pie de la letra a todas las políticas de la gestión nacional.

“De acuerdo a la información nacional y provincial, datos de enero, así como a nivel nacional cerraron 24 mil empresas, de ese total 982 empresas corresponden a Entre Ríos. Si lo desagregamos, de ese total, 300 son del rubro comercio, uno de los más afectados”, dijo Enriquez.

Y explicó: “Y si le agregamos actividades, hablamos de que la industria, transporte y servicios profesionales, son los más afectados. Es un panorama de lo que está ocurriendo en toda la provincia, donde el gobernador (Rogelio) Frigerio sigue al pie de cañón el modelo económico de Javier Milei”.

“El comercio de internet es el cinco por ciento del total del volumen, hablamos de un valor ínfimo. Invitamos a todo el público de la 750 a recorrer los centros comerciales y el se alquila y el se vende es algo característico de este tiempo, donde el consumo cayó”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “El Gobierno miente permanentemente e instala verdades que no coinciden con la realidad. En Entre Ríos hay 9 mil trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo. Y el Gobernador es un gran responsable por haber apoyado cada una de las medidas de ajuste”.