En el PRO también le sueltan la mano a Manuel Adorni: “Debería dar explicaciones claras” El PRO tomó distancia de Manuel Adorni, aunque no pidió explícitamente su renuncia. La causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete avanza en la Justicia.

Frente a las pruebas de propiedades no declaradas y pagos en negro que se acumulan en la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO rompió el silencio y mandó a un mensajero. El presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña y exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, salió a abrir una vía de escape: “Está muy bien que vaya a la Justicia, pero le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes”.

Nieto dejó declaraciones en ese tono esta mañana, en diálogo con Radio Rivadavia, para romper el silencio que sostiene desde el partido y desde los reducidos bloques de Diputados y del Senado. Incluso, el silencio que mantiene el expresidente Macri, quien en noviembre fue uno de los que criticó la elevación de Adorni de vocero a jefe de Gabinete.

El legislador dijo que lo que está pasando con Adorni le produce “un poco de bronca y tristeza”, al igual que “a la mayoría de los argentinos”, que esperaba otra actitud de “un Gobierno que venía a terminar con la ‘casta’ y con los privilegios”.

El presidente del bloque del PRO no pidió la renuncia de Adorni, pero casi, al hablar de “otras soluciones”, como “poner a Adorni en ‘stand by’ hasta que explique lo que pasó públicamente y en la Justicia, y después podría volver a su cargo”.

Nieto insistió en que el funcionario dé explicaciones públicas; algo que no le resultó hasta el momento. Tras su paso la semana pasada por la Cámara de Diputados, donde el bloque amarillo no lo consultó sobre la causa judicial; y la conferencia del lunes al mediodía; surgieron nuevas revelaciones en la causa.

“Yo no soy juez para juzgar si Adorni se enriqueció ilícitamente o no, pero creo que debería dar explicaciones claras, porque si acusaste con el dedo a todo el mundo y sos impoluto, te felicito y te aplaudo, pero después tenés que explicar cómo hiciste la plata”, añadió Nieto.

Macri, el primero en bajarle el pulgar

Para dejar claro el mensaje, Nieto recordó que Macri “fue el primero que criticó a Adorni en un tuit de hace seis o siete meses, cuando lo designó Milei como jefe de Gabinete y muchos dijeron por qué lo critica recién designado y hoy se ve que tenía razón”.

El expresidente había dejado su objeción sobre Adorni –que le había provocado la primera derrota electoral del PRO en la Ciudad en las legislativas de mayo– en un mensaje en su cuenta de X, tras reunirse en Olivos con el presidente Javier Milei.

“Esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, escribió Macri sobre el rol que asumió Adorni en noviembre pasado. Sin embargo, Macri se mostró públicamente la semana pasada en la cena de la Fundación Libertad y evitó sumar críticas.

Rumbo a las elecciones 2027

En su mensaje, el legislador porteño se encargó de no romper los puentes de la alianza con La Libertad Avanza y aunque habló de un Macri candidato a presidente, aseguró que están dispuestos a sostener la alianza con Milei en la provincia de Buenos Aires, “donde el mal mayor que hay que enfrentar es el kirchnerismo”.

“En la provincia se gana por un voto, entonces tenés que unirte sí o sí para ganarle a (Axel) Kicillof”, sostuvo Nieto con un panorama que repetiría el escenario de 2025, con el PRO y actual ministro del Interior, Diego Santilli, como candidato.