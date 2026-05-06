Bahía Blanca lidera el ranking nacional de las mejores ciudades que elaboró una consultora: ¿qué lugar ocupa CABA? De las más de 40 evaluadas, ninguna superó los 70 puntos; de hecho, Bahía no llegó a dicho piso.

Una consultora estrenó su índice de ciudades y la bonaerense Bahía Blanca resultó ser la mejor a nivel nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, del total analizado, las 10 mejores rankeadas pertenecen a la zona centro del país, de acuerdo a la consultora Enclave, a cargo de la elaboración del índice.

A través de 17 indicadores se evaluaron 43 ciudades del país. Las mismas están ubicadas en las provincias de Santa Fe; Córdoba; Mendoza; Buenos Aires; CABA y La Pampa. Del total, ninguna ciudad alcanzó los 70 puntos sobre 100. Bahía Blanca, primera del ranking, apenas alcanzó los 68 puntos.

¿Qué mide el índice de ciudades argentinas?

Es el primer índice de ciudades argentinas que se realiza y el mismo mide y compara el desempeño de las principales urbes del país a través de 17 indicadores organizados en tres dimensiones:

Desempeño económico.

Cohesión social.

Calidad del hábitat urbano.

¿Cuáles son las primeras 10 ciudades del ranking del índice de ciudades argentinas?

Bahía Blanca lideró el ranking con 68 puntos, revelando la magnitud de los problemas que las ciudades argentinas aún tienen en el horizonte. Le siguieron:

Córdoba.

Mendoza.

Río Cuarto.

CABA.

Santa Rosa.

Rosario.

Rafaela.

Santa Fe.

Godoy Cruz.

¿Cuáles son las “peores” ciudades posicionadas en el índice de ciudades argentinas?

Todas están en el Norte Grande. “No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica”, señala el ex diputado nacional y socio fundador de Enclave, Fabio Quetglas, marcando que “es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”.

Además, el informe detalla que: “Uno de los hallazgos más significativos es la disociación entre dinamismo económico y bienestar social”. En este sentido describe que las ciudades con mejor perfil económico no son las que ofrecen mejores condiciones de vida. Y enumera que “Neuquén lidera en economía; Bahía Blanca, en cohesión social. Rafaela es el único caso que equilibra ambos perfiles. En materia de seguridad, las cuatro ciudades con puntaje máximo —Bahía Blanca, Santa Rosa, Ushuaia y Goya— tienen entre 100.000 y 250.000 habitantes, lo que sugiere que ese rango poblacional favorece su gestión”.

Por otro lado, en relación al déficit de infraestructura, otro dato que surge con claridad enfatiza que solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el puntaje máximo en conectividad física. En tanto que, en cohesión social, que mide acceso al agua potable e informalidad urbana, ocho son las ciudades que no obtienen puntaje y son:

Corrientes.

San Miguel de Tucumán.

Concordia.

Formosa.

Bariloche.

La Plata.

Resistencia.

Zárate.

Otro dato importante del índice es que no evalúa gestiones concretas ni es un informe de coyuntura; se actualiza cada semestre, siendo una herramienta que permitirá monitorear evoluciones e identificar tendencias en el tiempo.

Por último, sobre este punto, Quetglas señaló que: «La idea es que este instrumento funcione como una brújula para que los gobiernos locales puedan identificar con claridad cuáles son sus déficits y cómo abordarlos»