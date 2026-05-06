A una semana de la marcha universitaria, el Gobierno no cede: la postura interna y lo que viene El oficialismo sostiene que la protesta no tendrá fuerza y cuestiona su politización; aparece la idea de avanzar en la reforma de la Ley de Educación Superior (LES).

Ante la convocatoria de las autoridades universitarias a una nueva movilización, que tendrá lugar el jueves 12 de mayo, en reclamo a la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayor presupuesto, el Gobierno nacional cuestiona “la politización” del reclamo y se muestra firme en la determinación de no ceder ante los pedidos.

“Va a ser otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas. No preocupa en absoluto”, sostuvo un funcionario.

Otro importante funcionario planteó que el Presupuesto 2026 fue votado y que las altas casas de estudio deben “aprender a administrarse”. “Se gastan la plata en otra cosa y nos culpan por los sueldos”, cuestionaron.

En la administración libertaria aseguran que el conflicto se destrabará cuando el Congreso Nacional trate la nueva Ley de Financiamiento Universitario enviada por el Poder Ejecutivo y sostienen que, en el mientras tanto, se encargarán de “explicar la verdad de las cosas”.

“Piden cosas imposibles. Necesitamos sacar la ley correctiva. Además, aumentamos los gastos de funcionamiento, en particular para salud, y también incrementamos las becas, pero los sindicalistas lo rechazan porque defienden sus intereses«, arremetieron desde el corazón de la gestión.

En Balcarce 50 cuestionan con dureza al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien intensificó el reclamo por mayor presupuesto para las altas casas de estudio, en particular al giro de fondos para los hospitales universitarios. “Yacobitti paga las campañas políticas con plata de la universidad”, le facturan.

Desde el Gobierno aseguran haber hecho las transferencias correspondientes para la función salud y responsabilizan a las universidades de ejecutar un “mal manejo de fondos”.

“Estamos perfectamente al día, pero los médicos mencionan una partida correspondiente a hospitales universitarios que está en el Presupuesto. Esos 80 mil millones son para todos los hospitales universitarios, somos un país federal, no es solo para la UBA como pretenden”, se jactó el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, en declaraciones radiales

Por su parte, en Balcarce 50 admiten que trabaja en la idea de reformar la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 y modificada en 2015, con intención de «modernizarla# y optimizar la asignación de fondos para que se utilicen con “mayor eficiencia”.

Al respecto, una importante fuente anticipó que buscarán aplicar cambios en la autarquía económica – financiera que rige bajo el régimen de la de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, contemplada en la Ley 24.156. “La idea es ordenar la forma en la que se administra y que la asignación de presupuesto sea en base a parámetros objetivos”, justificaron.

Con la protesta prevista para los próximos días en ascenso, en el oficialismo garantizan contar con el apoyo del estudiantado y critican las medidas que implica la paralización de las jornadas estudiantiles. “Vamos a intentar evitar la protesta, pero somos los racionales. Tenemos un fuerte apoyo de los alumnos”, garantizan.

Esta tarde, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará una conferencia de prensa en la sede de la institución a las 18.30 con rectores y rectoras, representantes de la Federación Universitaria Argentina y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales en la previa a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo.

Por: Sofia Rojas