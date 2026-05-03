Torneo Apertura: Boca hizo los deberes y vuelve al modo copero Velasco y Giménez aventajaron a los de Ubeda antes del descanso; el descuento de Santos puso algo de suspenso a un duelo que acabó 1-2.

Boca hizo los deberes este sábado y, con una formación que presentó muchos suplentes, le ganó 2-1 a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades, en el marco del pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura.

En Santiago del Estero y con mucho público “neutral”, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos de la parte inicial y Milton Giménez amplió la ventaja apenas dos minutos más tarde. Ya en el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó y le puso algo de suspenso al partido.

Con este resultado, el equipo de Claudio Ubeda alcanzó los 30 puntos y se ubica en los puestos de arriba en la Zona A.

En lo inmediato, el Xeneize debe viajar a Ecuador para visitar a Barcelona en Guayaquil el próximo martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año y finaliza el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último Deportivo Riestra.

En un primer tiempo donde dominó ampliamente, a Boca le anularon un gol vía VAR por offside de Giménez, quien más tarde tendría revancha. Antes del descanso, luego de una descarga de Belmonte, la pelota le quedó a Velasco y el ex Independiente remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Aguerre, que se arrojó al otro lado.

Apenas dos minutos después, tras un desborde por la derecha, el Changuito Zeballos metió un pase al medio para Giménez, que sólo tuvo que empujarla para el segundo tanto xeneize.

Ya en el complemento, el delantero uruguayo Santos descontó para Central Córdoba: tras un tiro libre desde la izquierda de Casermeiro, la pelota cayó en el palo derecho donde Maciel cabeceó al medio y el ex atacante de Vélez puso un interrogante en el marcador.

De contragolpe, Boca tuvo dos chances clarísimas con el recién ingresado Merentiel, quien desperdició dos mano a mano con el arquero Aguerre, aunque el paraguayo Romero también estuvo cerca de aumentar, pero su remate se fue junto al palo izquierdo. Pero más allá de algún momento de incertidumbre, el equipo de Ubeda ganó merecidamente y ahora se enfoca otra vez en la Copa Libertadores.