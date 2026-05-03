La CGT no definió un nuevo rumbo frente a la impasse judicial y recrudece la grieta El laberinto legal en el que entró la reforma laboral dejó al triunvirato sin un plan claro mientras la ley está vigente. Más de 1500 delegados de 140 sindicatos reclamaron paro y plan de lucha.

Los fallos y contrafallos de la Justicia pusieron al triunvirato que conduce la CGT en una situación compleja.

Mientras el gobierno aguarda una definición de la Corte sobre el per saltum que le solicitó para eludir la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la ley, otros fallos intermedios dejaron sin efecto el carácter suspensivo del primer fallo y le arrebataron la competencia al fuero laboral para cederlo al contencioso administrativo.

En días, el escenario cambió drásticamente. La reforma laboral aprobada en febrero en el Congreso y que arrebata derechos históricos de la clase trabajadora y demuele el modelo vigente de organización sindical y el carácter colectivo de su representación, está ahora en plena vigencia.

Pero los fundamentos de los fallos contrarios a la CGT, además, profundizaron la ofensiva contra los trabajadores en términos conceptuales. Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, para dejar sin efecto el carácter suspensivo de la cautelar del juez Raúl Ojeda, sostuvieron que los trabajadores no representan “personas vulnerables”.

Foto: @Ayi.cesarita

La definición va a contramano de fallos previos de la Corte Suprema, de la normativa laboral internacional y, más en concreto, de la naturaleza misma del derecho laboral que parte de reconocer el carácter asimétrico de la relación laboral y, por eso, garantiza una preferente tutela a los trabajadores.

Así, luego de realizar el acto el pasado 30 de abril convocado para conmemorar, al mismo tiempo, el día de los y las trabajadoras y el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, momento en el que el triunvirato esperaba celebrar la intervención favorable de la justicia, la conducción se vio obligada a improvisar un cambio de rumbo que no terminó de concretarse en Plaza de Mayo.

Allí, Jorge Sola, la cara más visible del triunvirato de conducción, insistió en el reclamo de diálogo al gobierno y, a pesar de haber advertido por la mañana en Futurock su intención de anunciar “una medida de fuerza mucho más fuerte”, su planteo se limitó a convocar a empresarios y pymes a conformar “un nuevo contrato social”, se presupone de carácter económico y social en términos estratégicos, pero electoral en términos concretos.

Desde el público se escuchó el reclamo de “paro general” y Sola recogió el guante: “Protestar y reclamar es nuestra responsabilidad”, pero aclaró que “lo vamos a hacer en cada uno de los gremios”.

Más directo, otro de los integrantes del triunvirato, Cristian Jerónimo, dijo que “a los que piden paro general les decimos que no existen”. El reclamo se escuchó desde diversos sectores, pero lo manifestó abiertamente Pablo Moyano cuando a la cabeza de una columna importante de Camioneros que eludieron participar del acto, dijo que “los gobernadores nos cagaron, la Justicia nos cagó, lo único que queda es estar en la calle”. A la vez consideró que la marcha debió “tener alguna continuidad, que haya un plan de lucha”.

El viernes 1 de mayo, además del acto que realizaron la mayoría de los partidos del Frente de Izquierda en la Plaza de Mayo y donde, como era de esperar, se postuló la necesidad de una huelga general, y donde además los representantes de los sindicatos combativos (SUTNA, UF Haedo, AGD-UBA) esgrimieron fuertes críticas al gobierno y a la conducción de la CGT, se realizó un plenario con más de 1600 delegados convocado en Pilar por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

La sola realización del evento en confluencia con sindicatos de las dos CTA implica una delimitación con la conducción de la CGT. Los presentes elaboraron y votaron un programa debatido en ocho comisiones. Al cierre, los principales dirigentes anunciaron un plan de acción y hubo críticas más o menos directas a la conducción de la CGT.

Sin rodeos, Daniel Yofra señaló que “este frente sindical se constituyó y se sigue fortaleciendo pensando en la lucha. Luchar contra este gobierno, contra las patronales y contra la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar”. Yofra opinó que «un día de huelga y un par de movilizaciones no alcanzan. Tenemos que hacer una huelga por tiempo indefinido y enfrentar a este modelo sindical que no hace absolutamente nada. Tenemos que saber organizar la bronca para salir a luchar contra este gobierno de patrones».

La alusión directa al triunvirato completó las declaraciones de otro de los dirigentes del espacio, Rodolfo Aguiar, de ATE, que cuando se conoció el primer fallo adverso había advertido que “siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”.

El texto aprobado como parte del programa explícitamente dice que “frente a los que llaman a tratar de conciliar y dialogar, los que buscan soluciones parciales e individuales o que proponen bajar la cabeza, aguantar y esperar tiempos mejores apostando a una solución electoral, afirmamos, en cambio, que es el momento exacto para dar la pelea”.

Yofra aclaró que “no vinimos a romper con la CGT, queremos que entiendan que tienen que llevar adelante una lucha del movimiento obrero”.

La inesperada presencia del errático dirigente de La Fraternidad Omar Maturano sirvió para sintetizar la relación que buscan forjar con la conducción: «Tenemos dialoguistas que conversan con la pared», dijo y aclaró: “No descartamos a la CGT. ¿Qué miedo le tenemos a esos dirigentes? Se debe llamar a un plenario general de secretarios generales de todo el país y nosotros vamos a decidir lo que tienen que hacer esos tres dirigentes y no la mesa chica integrada por algunos pocos vivos”.

Abel Furlán, secretario General de la UOM, afirmó que el plenario “nos va a permitir empezar a construir ese camino que necesitamos para desembocar en un plan de lucha y en una huelga para decir basta”.

El cónclave no llegó a ponerle fecha a una marcha o medida de fuerza que, con seguridad, se conocerá en los próximos días.

En el horizonte cercano, sin embargo, está la marcha nacional universitaria que, tal como ocurrió en otras oportunidades, podrá catalizar la bronca y la movilización popular más allá de lo que decida la conducción de la central obrera.

Por: Alfonso de Villalobos