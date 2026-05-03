El “riesgo Milei” invade los mercados La consultora estrella de la City advierte sobre la revalorización de candidatos opositores y hasta especula con que los inversores podrían dejar de apostar por LLA ante el contexto de malaria social que derrumbó el consumo y la actividad. La disparatada estrategia para sostener a Adorni, la batalla con Rocca y las reuniones secretas de Bullrich y Macri.

La debilidad estructural del Gobierno de Javier Milei, que hasta ahora se percibía a lo lejos, empieza a verse cada vez más próxima, como una niebla que de golpe se disipa. A contramano de la retórica oficial aturdida de que el riesgo de fracaso del modelo libertario es culpa de la oposición, se instaló en diferentes frentes que el riesgo, hoy, es casi exclusivamente “riesgo Milei”. Lo que se veía en la economía real, reflejado por encuestas y cifras sectoriales, se traduce en dudas de los mercados, que vieron que la idea oficial de sostener a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete sospechado de enriquecimiento ilícito, empeora las condiciones generales de LLA. En síntesis, los hechos de corrupción se montan en una crisis económica y le impacta directo al Ejecutivo.

Dos grandes bancos de inversión tenían informes que el gobierno leyó y en los cuales se adelantaba el problema del sacudón político y su impacto en las expectativas. Pero en las últimas horas se sumó un documento local que plantea argumentos en esa línea. La consultora estrella del mercado, 1816 -manejada por ex gerentes del Banco Mariva- analizó en su informe semanal fechado el 30 de abril la débil performance de los bonos argentinos, cuyo recorrido explica niveles de confianza en el gobierno, el plan económico y tiene el síntoma visible de un Riesgo País que no baja. Identifican en 1816 dos razones concretas.

La primera es que precisan que “la debilidad (de los títulos) arrancó luego del anuncio de las garantías de Banco Mundial y BID. Es posible que los inversores se hayan decepcionado con que el país vuelva a recurrir a financiamiento senior”. La segunda de las razones, la más potente, es que “empezó a impactar en los bonos la caída de la imagen de Milei, confirmada esta semana por Poliarquía, UTDT y por Atlas Intel-Bloomberg”. Destacan allí que “el Índice de Confianza en el Gobierno de UTDT bajó el equivalente a 5,6 puntos en abril y alcanzó su segundo nivel más bajo de esta administración (el más bajo había sido en septiembre 2025, mes de la elección en PBA), mientras que la aprobación del Presidente según la encuesta mensual de Atlas Intel para Bloomberg hizo un nuevo mínimo, bajando 0,9 puntos en el mes (y 8,5 puntos en lo que va de 2026)”.

A continuación, 1816 señala que “la encuesta de Atlas Intel también dice que las imágenes positivas de (Axel) Kicillof y CFK subieron 8 y 7 puntos en un mes hasta 46% y 41%, en ambos casos superando la imagen de Milei”. No lo especifica 1816 pero, en esa misma encuesta, pero a esos dos opositores al Gobierno se sumó con el mejor diferencial de imagen Myriam Bregman, dirigenta de la izquierda. Todos ellos creciendo. Y mucho más atrás quedaron Milei y su gabinete, además del propio Mauricio Macri, que apenas roza el 20 por ciento de imagen positiva. La consultora especula con que en los próximos meses podría verse retomado el proceso de desinflación y algo de crecimiento económico, pero enciende una alarma importante: “el riesgo hacia adelante es que el mercado se ponga nervioso antes de que los hogares empiecen a notar una mejora en los ingresos”, concluyen. Es decir, duda de que haya mejoras en los sueldos y, sobre todo, en el esquema de gastos disponibles de las familias.

Lo que plantea 1816 es lo que ven en general los mercados: un cóctel de crisis económica muy alimentado por una crisis política y divisiones internas en el Gobierno. Lo de Adorni es inquietante. En Casa Rosada la orden es “bancarlo a Manuel a muerte”. Aclarando, a cada interlocutor, que “no va a ser candidato a nada, pero del puesto no se mueve”. Los que frecuentan Balcarce 50 indagan en cómo hará Adorni para explicar lo que no explicó esta semana en el Congreso. La teoría más nueva es inédita: muchos oyeron al pasar, de boca de funcionarios, sugerencias algo peregrinas sobre que quizás conviene decir que Adorni aún cobra el sueldo como directo titular independiente de YPF de parte del Estado. Y que esos entre 70 y 90 millones de pesos mensuales justificarían el gasto que se le achaca en viajes y viviendas. La teoría es delirante porque muestra, primero, una notable desesperación política y, segundo, va contra hechos recientes: el 30 de enero de este año, la petrolera comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un hecho relevante que expone, ante los accionistas, que el Jefe de Gabinete renunció a ese sueldo. “El Directorio en su reunión del 30 de enero del corriente, tomo conocimiento de la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional – Secretaría de Energía – Ministerio de Economía, designando como Director Titular en representación de las Acciones Clase A, al Sr. Manuel Adorni. Se deja constancia que el Sr. Adorni, ha comunicado la renuncia a sus honorarios”, cita el texto. El Gobierno demuestra aquí una confusión total sobre cómo resolver un problema político serio. Por eso prefieren pagar el costo político de no echarlo.

Mauricio, Rocca y Patricia están en la misma

Llamó la atención, en la cena de la Fundación Libertad de esta semana, lo que pareció un abrazo frío de Patricia Bullrich y su ex jefe, Mauricio Macri. Muchos de los empresarios presentes en el convite se enteraron que la senadora -corrida de a poquito del calor político de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei- ya venía teniendo encuentros con Mauricio. Según supo este diario, esos mitines fueron todos en reserva y ocurrieron en las oficinas del líder del PRO en Vicente López. Se vieron al menos dos veces, de acuerdo a lo que se filtró en la mesa de la Fundación en la que se sentó Macri. La frase que muchos usan para describir el interés de Bullrich en el PRO es que “Mauricio es un 6 sostenido, y Milei es un 8 que se puede ir al carajo”. Patricia evalúa riesgos. Parte de la crisis interna del Gobierno, esa de la que desconfían los mercados.

Algo parecido ve Paolo Rocca, el líder de Techint. Esta semana, sus laderos entraron en cólera cuando vieron perdida la segunda licitación consecutiva, esta vez por el gasoducto que conecta Vaca Muerta con el Golfo de San Matías, obra que se quedó la constructora Víctor Contreras. En pasillos oficiales Rocca es mala palabra. Milei no lo quiere ni ver y, en su discurso en la Expo EFI, volvió a hablar de “Don Chatarrín”. “Acá le cerraron todas las puertas”, se lamentan los oficialistas más despiertos. Aquellos que saben de los alcances lentos, pero letales, de las venganzas empresarias. Rocca busca un plan B a Milei, pero no un candidato ganador. Quiere erosionarlo para generar un esquema de tercios que le quite posibilidades al oficialismo. Entiende que, si Macri consigue cinco o seis puntos, la empresa será un éxito. Milei lo sabe, por eso no lo quiere cerca.

El problema de Mauricio es que su anhelo era el banquero Jorge Brito, que niega que vaya a ser candidato, pero que ya trabaja activamente en el armado que comanda el ex PRO Emilio Monzó. Lejos de Macri. El dueño del Macro abona una fuerza que vaya a internas con una opción peronista de derecha, que compita con los candidatos más fuertes del espacio en una especie de mega interna amplia. Mencionan allí que la disputa será con el gobernador Bonaerense, Axel Kicillof. Los macristas que más conocen al establishment van con cuidado, con una máxima en mano: el Círculo Rojo siempre se equivoca cuando elige a un candidato. Es mejor no ser tocado, por ahora, por esa dinámica que para Milei es un problema.

Dólares y supermercados

En algo más de un mes arranca el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, México y Canadá. Lo que no arranca es la venta de televisores, un clásico en cada año que se juega el torneo más importante. Los supermercados, acostumbrados a ventas récord, hoy tiene casi el 90 por ciento de sus importaciones, que antes eran electro, en alimentos. Pero lo foráneo tampoco se vende. No hay plata. Los números adelantados de abril, a los que accedió este diario, muestran un desplome sostenido contra el año pasado. “Una catástrofe”, describen los ceos del retail.

En la Unión Industrial (UIA) ven la misma crisis, pero en vez de quejarse ya pidieron una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, sobre el que se especula casi a diario sobre su salida del cargo para volver a su consultora, con la que asesoraba a importadores. La orden de Rocca es que el policía bueno sea la UIA y el malo sea él. Casualidades. Y bronca de los industriales por esa dualidad hoy incomprensible desde lo económico y atendible desde los intereses políticos del holding.

“Toto”, que le juró fidelidad a Karina Milei, sabe que el Mundial y los importados le sacarán muchos dólares. Y no son pocos los economistas que ven una mano oficial en las cotizaciones. En menos de una semana, la divisa en el Banco Nación pasó de 1440 pesos a 1405, para volver a los 1415. Manos amigas y manos temerosas, que se confirmarán con los datos del Tesoro. El miércoles, la agroindustria entró 190 millones de dólares y el BCRA no compró casi nada. ¿Están vendiendo o comprando calma cambiaria?

Para Milei, el tema dólares no es un problema. Lo ven entusiasmado con los camiones que invaden las rutas esperando entrar la soja a los puertos. El miedo que el Presidente genera entre sus lacayos hizo que algunos le recortaran las fotos de los camiones, para entusiasmarlo. Inyectarle calma. “Desde las láminas que hacíamos en el colegio que no veía gente recortando los diarios”, se resignó uno de ellos. Mientras Milei está contento, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, empezó a armar un fideicomiso con el campo para, previa votación en el Parlamento de la provincia, tener un esquema de financiación privada para arreglar las rutas detonadas por los camiones soljeros, esas rutas que Nación se niega a reparar. Otra postal del desorden económico y político de un gobierno que soltó amarras de un barco que está obligado a enderezar el rumbo de manera urgente.

Por Leandro Renou