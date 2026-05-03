El peronismo ve una ventana de oportunidad por el desgaste de Milei La mayoría de las encuestas muestra un crecimiento del rechazo al presidente. El cambio de clima entusiasma al peronismo que tiene varios frentes abiertos en su interna. El juego de Kicillof, Máximo y Massa. El debate que se viene por la reelección de los intendentes en territorio bonaerense.

Representantes de la oposición que no coordinan sus movimientos y que compiten sutil o frontalmente incrementaron su exposición pública en las últimas semanas. En términos deportivos, y dicho esto a 40 días del Mundial, los potenciales candidatos están saliendo a la cancha. Hubo presentaciones de nuevas corrientes del peronismo, como el espacio federal articulado por el titular del PJ de CABA Juan Manuel Olmos. Se realizaron actos que representaron liderazgos en ascenso, como la asunción en el PJ bonaerense del gobernador Axel Kicillof, quien desembarcará este viernes en la provincia de Córdoba. También, y no casualmente, salió al ruedo una versión sobre un hipotético binomio con destino de fórmula presidencial: Sergio Massa-Sergio Uñac. En los entornos, sin embargo, le restaron trascendencia al rumor. ¿Globo de ensayo?

La sucesión de iniciativas incluyó una nueva autoconvocatoria de intendentes que endurecen sus reclamos a la Casa Rosada: esta vez fue una caminata y un minitrayecto en combi desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) hasta las oficinas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la Casa Libertad (ex Patria Grande) para exigirle la restitución de fondos nacionales que financian programas alimentarios. Otro capítulo de la saga fue la participación de Máximo Kirchner como orador de cierre en un acto por el Día del Trabajador en la localidad de San Vicente. La aceleración de movimientos y la hiperactividad de todos los espacios responden a una lógica común: todos los sectores del PJ coinciden en que se abrió una «ventana de oportunidad».

La imagen de Milei va para abajo. Foto: Matias-Baglietto-Europa-Press

Gurúes de varias nacionalidades y con peso propio en el diseño de campañas, exponentes de lo que Jorge Asís denomina “la patria consultora”, definen como «ventana de oportunidad» al surgimiento de un clima de opinión muy particular que tiene varias causas y que se incuba lentamente de abajo hacia arriba. Dicho de otro modo, lo produce la sociedad, no la élite política. Consiste en una variación del humor colectivo que beneficia a un partido y perjudica a su adversario. Suele gestarse por la confluencia de factores: que el rival esté en crisis, que se instale en la agenda un temario cercano a los valores propios, y (sobre todo) por la circulación de cierto estado emocional a lo largo y ancho de un país.

“En política no basta con tener razón. Hay que tener razón en el momento en el que la sociedad está dispuesta a escucharla”, suele decir el catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, uno de esos gurúes. El ecuatoriano Jaime Durán Barba, probablemente uno de los pioneros de ese campo en la Argentina, sostiene que el clima de época y las emociones derivadas de él influyen más en las preferencias del electorado que un programa de gobierno lleno de enunciados, medidas y promesas que serán volcadas en un folleto a ser distribuido en tiempos de campaña. Estas recomendaciones explican los pasos del principal partido de oposición: el peronismo lee con avidez encuestas (cuantitativas y cualitativas, públicas y reservadas); tiene, además, sus propios «trackeos» (monitoreo ininterrumpido) para detectar deslizamientos en las capas tectónicas de la opinión pública. Todos esos insumos muestran números muy malos en la evaluación del gobierno; también en la imagen de Javier Milei. Un dato bastante comentado de los resultados es el mayor rechazo -con números muy significativos- que genera Milei entre las mujeres.

Efectos del marketing y del peso de la marca, el último estudio de Atlas Intel-Bloomberg (4844 personas, margen de error del 1%) fue el que más circuló en la última semana. Sobre la figura del presidente registró una aprobación del 35,5% y una desaprobación del 63%; en cuanto a la mirada social de la gestión mileísta, el 59,3% contestó “malo o muy malo” mientras que el 30,6% dijo “excelente o bueno”. Ya en los detalles, con el desagregado por género, edad o nivel de ingresos, el estudio Atlas-Intel mostró una diferencia importante entre varones y mujeres (el rechazo a Milei crece entre ellas de 52,3% a 72,9%). Visto desde lo salarial, su figura sólo tiene más aprobación que rechazo en el núcleo demográfico que gana más de 3 millones de pesos al mes.

Esos datos configuran, desde el trazo grueso, una suerte de «foto». Es la postal -por ende, estática- de las opiniones a finales de abril (el estudio de Atlas-Intel se realizó entre el 24 y el 28 del mes pasado). ¿Pero cómo está la película? ¿Qué podría pasar de aquí para adelante? La analista Shila Vilker sostuvo que la administración libertaria, desde entonces, “dejó de caer” y llegó a “valores de estabilización” en el 33 o 34% de apoyo. “En las últimas tres mediciones nos viene pivoteando en torno a esos valores. Una y otra medición van a los mismos números. La segunda lectura es que el gobierno dejó de caer, se estabilizó después de la crisis tan grande que tuvo en el último tiempo. Es decir, frenó la caída”, amplió Vilker, que dirige la consultora Tres Punto Zero.

Peronismo bonaerense en la calle.

Para el heterogéneo conglomerado del PJ, las encuestas y la más intuitiva «temperatura de la calle» indican que la próxima elección presidencial está definitivamente abierta. La oportunidad de un regreso al aparato del Estado, de gestionar el rumbo del país, explica, por otro lado, una serie de hechos recientes y por venir: el viernes 1° de mayo, feriado en todo el país, se congregó en el predio de Parque Norte un espacio nuevo del peronismo. Se trata de un polo que se autodefine «federal» y que aboga por una macroeconomía ordenada.

“Nosotros creemos en el superávit. Nuestros intendentes y gobernadores gestionaron con superávit. Pero creemos en el superávit de Néstor (por Kirchner), con la economía creciendo y generando puestos de trabajo. No en el superávit mentiroso de Milei”, dijo allí el diputado entrerriano Guillermo Michel. “Queremos abrir el debate hacia el peronismo del interior y no suscribir lo que venga, simplemente, en definir un nombre de candidato”, transmitió a su vez el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski, otro de los presentes. El porteño Juan Manuel Olmos asumió el rol de cara visible mientras en el auditorio se hicieron notar dos de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo (vidrio) y Jorge Sola (seguros).

El debate que viene

Otro nombre clave de la central obrera, el (ex) cosecretario general Héctor Daer, estará el próximo viernes en La Falda, departamento cordobés de Punilla, para encabezar el congreso la Federación de Asociación de Trabajadores de Sanidad (FATSA). Lo hará acompañado por un invitado especial: Kicillof. Daer tiene una buena relación política con el mandatario bonaerense. El 2 de marzo estuvo en las galerías de invitados de la Legislatura, en La Plata, para presenciar la apertura de sesiones. La llegada de Kicillof a La Docta, por otro lado, supone otro capítulo en su instalación federal, una saga que arrancó con una visita a Formosa y siguió con una más reciente a Tierra del Fuego, en la fecha malvinera del 2 de abril. Está claro: el gobernador ya se mueve como un precandidato. El próximo viernes su agenda podría incluso sumar alguna actividad en la capital cordobesa.

Kicillof, al igual que todos los gobernadores del peronismo, tendrá de todos modos que afrontar una montaña empinada en materia económica. La caída en la coparticipación por el hundimiento de la actividad amenaza con agravar su impacto en las cuentas provinciales. Este panorama explica la importante concurrencia de intendentes -más allá de la pertenencia a tal o cual sector interno- que tuvo la protesta organizada desde la FAM y la administración bonaerense para reclamar por el desfinanciamiento de los programas alimentarios. En la movida participó el ministro del área afectada, Andrés Larroque (al cierre se sumó el propio Kicillof, quien conversó un rato con el titular de la FAM, Fernando Espinoza, y el resto de los jefes comunales).

Los alcaldes, al llegar a la oficina de Pettovello, se encontraron con un cartel azul, bastante provocador e instalado allí por orden de la ministra. “Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe gobernar, que deje paso a quienes saben”, decía. “Este es un gobierno de desquiciados que recibe con la policía a más de ochenta intendentes elegidos por el voto popular. Entraron en una fase de hablarse a sí mismos. Están en una pendiente endogámica. Se olvidan de la sociedad y los funcionarios se hacen gestos hacia la interna y no hacia la gente”, salió al cruce Larroque. Y agregó: “Lo lógico hubiera sido que nos recibiera la ministra o un secretario o subsecretario. Nosotros, en La Plata, recibimos a todo el mundo”.

Foto: Edgardo Gómez Entre ahogos presupuestarios, los opositores presidenciables que pagan sueldos y facturas de proveedores tendrán que lidiar con la asfixia buscada ex profeso: acaso una estrategia para bloquear o erosionar candidaturas. La provincia de Buenos Aires, mientras tanto, se prepara para el debate político más importante que atravesará el año previo al año específicamente electoral, con sus, dato no menor, 38 días de Mundial. En el arco opositor crece la ebullición interna para que en 2026 se discuta la restricción a las reelecciones de los intendentes de la PBA, un limitante que afecta la continuidad de 82 jefes comunales. La ley 14836, sancionada en 2016 y computada a partir del mandato 2019-2023, permite una sola reelección con dos mandatos consecutivos (para postularse una tercera vez se debe dejarse pasar un período completo sin ejercer el cargo).

En las distintas tribus del panperonismo se escuchan al respecto dos planteos que suenan incompatibles. “Nosotros creemos que la alternancia es propia de la democracia y no vemos ninguna razón por lo cual tengamos que rever nuestra posición”, transmitió el diputado Sebastián Galmarini, del Frente Renovador. Otras opiniones (con mucho eco en los municipios) abogan para que no haya límites a la voluntad popular. Advierten, en ese sentido, sobre la pérdida de votos que implicaría para el principal partido de oposición que intendentes muy conocidos y legitimados en sus distritos no puedan encabezar el tramo local de la boleta (sea única de papel o lista partidaria): “Si los intendentes no pueden ser candidatos, perdés 20 puntos. La no reelección es funcional a Milei. El que esté en contra de la reelección de los intendentes quiere que el peronismo pierda a nivel nacional”, azuzó una de esas voces.