Uno por uno, los ganadores del GP de Miami de Fórmula 1 La de este año será la quinta edición del que es uno de los Grandes Premios más nuevos del calendario.

La Fórmula 1 volverá a la actividad después de más de un mes con el Gran Premio de Miami, en el que se llevará a cabo su quinta edición desde que se incluyó en el calendario.

Este Gran Premio es uno de los más nuevos en la categoría reina del automovilismo, ya que se disputó por primera vez en el 2022. En aquella edición, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se impuso con casi cuatro segundos de ventaja sobre su escolta, que fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Al año siguiente Verstappen volvió a quedarse con el triunfo, aunque en esta ocasión la segunda posición quedó en manos de su entonces compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio “Checo» Pérez, mientras que el podio lo completó el español Fernando Alonso (Aston Martin).

En el 2024 comenzó el dominio de McLaren, la escudería que domina en la Fórmula 1 desde hace dos años, aunque en esta temporada su reinado está en duda por el gran nivel de Mercedes.

El ganador del GP de Miami del 2024 fue el británico Lando Norris. Aquella edición también contó con una carrera sprint, en la que se impuso Verstappen sin mayores complicaciones.

Finalmente, en el 2025 el australiano Oscar Piastri (McLaren) brilló para quedarse con una gran victoria, mientras que el día anterior su compañero de equipo, Norris, había ganado la carrera sprint el día anterior.

Este año los grandes candidatos serán el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, ambos de Mercedes, aunque tampoco hay que descartar al monegasco Charles Leclerc y al británico Lewis Hamilton, de Ferrari, quienes se mostraron muy cerca de los pilotos del equipo alemán en las fechas previas.

Los ganadores del GP de Miami

2022: Max Verstappen (Red Bull)

2023: Max Verstappen (Red Bull)

2024: Lando Norris (McLaren)

2025: Oscar Piastri (McLaren)