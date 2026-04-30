Tarifas de gas: autorizan un nuevo aumento para los consumos desde mayo El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios que impactan en las facturas de los usuarios de todo el país.

El Gobierno formalizó este jueves un nuevo aumento en las tarifas de distribución de gas natural, mediante una serie de resoluciones a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo aprobó los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras de gas para mayo, en el marco de la emergencia energética , extendida hasta el 31 de diciembre de 2027, y en base a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales que prevén 31 aumentos mensuales y consecutivos entre 2025 y 2030.

La actualización tarifaria del gas en el quinto mes del año, se da por pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, que por medio de una nota enviada a la Secretaría de Energía sostuvo que “resulta razonable y prudente continuar para el mes de mayo de 2026 con la actualización de los precios y tarifas del sector energético”.

El ajuste en las boletas de gas también contempla la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que es un valor calculado en dólares estadounidenses por millón de BTU y convertido al tipo de cambio promedio del Banco Nación, que se aplica a todos los usuarios para unificar el costo del gas en todo el sistema de transporte y distribución.

Además, el incremento tarifario refleja el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que es un mecanismo de ajuste en base a las diferencias entre las adquisiciones y ventas del gas producidas a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.

Las facturas exhibirán, en los casos que correspondan, la aplicación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , que están destinados a proteger a los hogares vulnerables. En gas por redes, se otorga el 50% de subsidio en los meses de mayor consumo, mientras que no se contempla bonificación en los períodos de baja demanda.

Los nuevos valores que afrontarán los usuarios varían según categoría y nivel de consumo. En el caso de los hogares residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3.976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.591,88 en la provincia de Buenos Aires. En los niveles de mayor consumo (R4), alcanza $94.995,74 en CABA y $51.624,44 en territorio bonaerense.

En lo que respecta al cargo por consumo, que se trasladará en mayo a la factura final, se fijó un valor de $281,33 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales en ambas jurisdicciones. Mientras que en los segmentos de mayor demanda, el costo asciende a $426,68 por metro cubico en la Ciudad y a $387,12 en la provincia.