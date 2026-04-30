“Milei, hacete cargo”: intendentes y ministros de Kicillof reclamaron a Nación que pague los fondos para alimentos

«Milei, hacete cargo». Con un petitorio y pancartas, intendentes y ministros bonaerenses marcharon este miércoles a la puerta del Ministerio de Capital Humano para presentar un reclamo formal a la ministra Sandra Pettovello por la deuda de más de 220 millones de pesos que Nación mantiene con los comedores escolares de la provincia. Luego, se reunieron con el gobernador Axel Kicillof en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), quien sostuvo que Javier Milei «no se puede seguir haciendo el distraído».

Encabezados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, los jefes comunales se concentraron al mediodía en la sede de la cartera, ubicada en Juncal y Carlos Pellegrini de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se encontraron con las puertas cerradas y no fueron recibidos por ningún funcionario, sólo por la Policía. Lo mismo les ocurrió en la sede que la cartera social tiene en la avenida 9 de Julio, donde tampoco pudieron dejar la nota. Allí, sí se toparon con un cartel que advertía: «Si Kicillof no sabe administrar, que deje lugar a los que sí».

En el petitorio a Pettovello, reclaman la revisión y actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para el ejercicio 2026 y la incorporación de financiamiento para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria) que brindan asistencia a más de 2.500.000 niños, niñas y adolescentes de la provincia. Y piden también que Nación abone el pago de los más de 220 millones de pesos no transferidos en estos dos años.

Los jefes comunales sostienen que los indicadores económicos como la baja del empleo, la suba del costo de vida y el precio de los alimentos reflejan un escenario de «creciente vulnerabilidad» que hace que la asistencia alimentaria deba ser reforzada en el territorio bonaerense. Y que, en ese marco, los fondos nacionales resultan insuficientes frente a la evolución de los costos.

«Durante el ejercicio 2024, el financiamiento nacional alcanzó los $70.500.000.000, cifra inferior a los $104.939.000.000. En 2025, se solicitaron $130.939.000.000, y la Nación aportó $77.523.380.480», detallan y apuntan que en esos dos años, el aporte nacional solo subió un 10% mientras que la inflación del INDEC fue de 55,9%.

Para 2026, en tanto, estiman una necesidad de $177.000 millones para sostener el SAE, «pero la propuesta vigente ronda los $80.883 millones, con un incremento muy por debajo de la inflación». En este punto es que subrayan que «la brecha entre lo solicitado y lo aportado se ha profundizado, evidenciando una caída constante del aporte año a año y que tiene como consecuencia una deuda acumulada para con este programa de $220.809.927.276».

El ministro Larroque explicó las razones del pedido y sostuvo que, teniendo en cuenta que el 40% de la población vive en la provincia, «no es descabellado plantear que necesitamos que cumplan con la deuda, con lo que nos deben, pero que también nos acompañen en otros programas» como el MESA que se sostiene sólo confondos provinciales. «Hoy tenemos una situación muy compleja, muy delicada, que es responsabilidad de Javier Milei, y aún así hemos anunciado un aumento del 30% en la asistencia», detalló.

Mostró su malestar por la actitud del gobierno libertario de ni siquiera recibir la nota con el pedido formal a Pettovello. «El Estado nacional no nos acompaña, el presidente está más preocupado por (Manuel) Adorni, claramente, que porque los chicos tengan su alimento», sentenció Larroque en referencia a la presencia de Javier Milei en el Congreso Nacional por el informe de gestión del jefe de Gabinete que ocurrió en paralelo a la marcha a Capital Humano.

También consideró «una provocación» el cartel que dejaron los libertarios en la puerta del ministerio a modo de respuesta. «Encima la provocación porque ya es inexplicable que no te reciban, que no te atiendan, que ni un empleado mínimamente, una cortesía. Estamos hablando de la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires que fueron elegidos, votados, un poco de respeto… y se dan el lujo de provocar», agregó.

La palabra de los intendentes

El petitorio fue acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, decenas de intendentes de Fuerza Patria y también vecinalistas que llegaron hasta la puerta de Capital Humano, como ya habían hecho el 14 de abril en la sede del Ministerio de Economía cuando fueron a reclamarle al ministro Luis Caputo que retrotraiga el precio de la nafta y reactive obras públicas. Entre los que movilizaron estaban Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Facundo Diz (Navarro), Eva Mieri (Quilmes), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, señaló que la situación es crítica y agregó que el gobierno de Milei «quiere que sólo coman 4 chicos de cada 10 que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires».

«Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes de distintos partidos políticos de la provincia: radicales, vecinalistas, justicialistas», apuntó y consideró que «esto no es democracia. La gente no puede más. Milei, el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (Marcos) Galperín de Mercado Libre en exenciones fiscales, hoy estamos pidiendo acá los 80 mil millones que faltan para los alimentos de las niñas y niños en sus escuelas».

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, habló de la crítica situación que viven los municipios por el retiro del Estado nacional en materia de alimentos. «Hay una situación social muy muy compleja, donde las demandas aumentan en términos alimentarios y de salud», sostuvo, al explicar que la caída de los ingresos atraviesa a distintos sectores: «El que perdió el trabajo, el que tiene ahora un trabajo de menor calidad, con menor capacidad adquisitiva, y el que mantiene el trabajo pero que el sueldo le rinde menos».

En ese sentido, remarcó el deterioro general de las condiciones de vida y apuntó contra el rol del Estado nacional. «Todo está para atrás, todo está peor. Y el gobierno nacional no solo no acompaña, sino que se retira de la ayuda», afirmó.

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, planteó que el reclamo por los alimentos expresa una situación común a todo el territorio bonaerense. «Hoy estamos acompañando el reclamo de muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires que están siendo marginados, que están siendo saqueados, esta es la palabra exacta», señaló a Tiempo y remarcó que se trata de «ciudadanos de a pie que todos los días aportan al producto bruto de nuestro país». Sin embargo, el Estado nacional «está negándoles la posibilidad de alimentarse, de atenderse en términos sanitarios, de educarse, de formarse, de tener seguridad».

Reunión con Kicillof

Tras la marcha a Capital Humano, los intendenets fueron recibidos por el gobernador Axel Kicillof en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM). En ese marco, el mandatario afirmó que el gobierno nacional «no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles».

Consideró que el plan de Javier Milei «obedece a una lógica perversa», en la que se apunta a que «todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales».

En este sentido, reivindicó el rol que vienen cumpliendo losgobiernos municipales frente a la demanda alimentaria. «Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos», sostuvo y concluyó: «Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses».