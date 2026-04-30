Mientras florece la exportación de gas, le cortan el suministro a la industria y al GNC Desde la sanción de la Ley Bases, las empresas pueden vender al exterior sin garantizar el abastecimiento interno. Ante la suba de la demanda de hogares, la Secretaría de Energía opta por ajustar en las firmas locales

Llegaron los primeros fríos del otoño y la Secretaría de Energía ordenó el corte del suministro de gas para industrias y estaciones de servicio de GNC.

La oficina que depende de María Tettamanti, aseguró que “solo” se cortó el fluido a las empresas que tienen contratos “interrumpibles”, es decir, que no pagan un plus por la garantía de suministro y, por el contrario, aceptan el riesgo de corte en caso de escasez.

Pero este es justamente el problema. Con la llegada del viento frío durante el último fin de semana, la demanda de gas para calefacción de los hogares se incrementó en un 28% en cuestión de días. Pasó de 33,7 millones de metros cúbicos el sábado 25 a 43,2 millones de metros cúbicos este miércoles. El martes se registró el pico de demanda de gas domiciliario, cuando alcanzó a 44,7 millones de metros cúbicos.

Es muy probable que este incremento de la demanda de gas en los domicilios de la Argentina se sostenga en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para los días que vienen bajas temperaturas, aunque no extremas.

Las bajas temperaturas también impulsan la demanda de electricidad para alimentar sistemas de calefacción de las viviendas y lugares de trabajo. El resultado es que también aumenta la demanda de gas para generar electricidad en las centrales térmicas. El lunes 27 se anotó el pico de demanda de gas para centrales eléctricas, con 33,7 millones de metros cúbicos, un 22% más que el día anterior.

De conjunto, estos dos sectores incrementaron su demanda de gas en un 13% al pasar de 63,8 millones de metros cúbicos el sábado a 72,4 millones este miércoles.

Este incremento fue el que usó la secretaría que dirige Tettamanti para determinar el corte de gas de los contratos interrumpibles en la industria y las estaciones de servicio de GNC.

Pero aquí cabe la pregunta: ¿no hay más gas?

Sí hay. Es el que se exporta cada vez en mayores cantidades. Según los partes diarios del ente regulador Enargas, las ventas de gas al exterior pasaron de 6 millones de metros cúbicos el sábado 25 a 11,6 millones este miércoles, prácticamente el doble.

La magnitud del gas exportado cubre con creces la demanda de todo el sistema de estaciones de servicio de GNC del país que, en total, sumando las que tienen contratos ininterrumpibles y contratos interrumpibles, requieren poco más de 5 millones de metros cúbicos de gas diarios.

El salto de las exportaciones se dio especialmente en el caso de TGN, que vende especialmente a las mineras que operan en el norte de Chile. Pasaron de 3,9 millones de metros cúbicos el sábado 25 a 9,6 millones el miércoles 29, con una expansión de más del 140%.

En tanto, las de TGS se mantuvieron prácticamente estables, en torno de 2,1 millones de metros cúbicos en toda esta semana.

Desde el punto de vista del gobierno, la decisión de cortar el suministro a ciertos sectores de la industria y de las estaciones de servicio de GNC y sostener las exportaciones es consecuencia de la política de «respetar los contratos según la legislación vigente».

Esto en referencia a que en la Ley Bases hay todo un capítulo destinado a la producción y comercialización de petróleo y gas que, en sus lineamientos centrales, eliminó la obligación de las empresas de garantizar primero el abastecimiento del mercado interno y después destinar el saldo de petróleo y gas, si lo hubiera, al exterior. Ahora, la consigna para las empresas es “maximizar la renta”. Y eso es lo que están haciendo.