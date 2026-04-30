Marcha atrás de Pettovello: anunció que depositará los montos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios

A instancias de la secretaría de Trabajo ejecutaron un monto de $72 mil millones. Las organizaciones preparaban 200 cortes en todo el país.

Las organizaciones sociales y piqueteras celebraron este martes la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello que anunció que acatará el fallo del juzgado de Campana.

diferencia de la actitud asumida por el gobierno con relación a otros fallos judiciales como el de la ley de financiamiento universitario o la ley de discapacidad, la ministra de Capital Humano aceptó desembolsar antes del 7 de mayo los $78 mil a los más de 950 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

Las organizaciones habían anunciado la semana pasada su decisión de avanzar con un plan de lucha y con cortes en 200 puntos de todo el país. La acción resultaría de una coordinación entre la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero (FLP) que agrupan alrededor de 80 organizaciones sociales y piqueteras de variados colores políticos.

Para el Polo Obrero animador del FLP, se trata de una “Gran victoria”, resultado del “amparo de las organizaciones y el plan de lucha en las calles”.

Marcha atrás de Pettovello: anunció que depositará los montos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios
La resolución oficial de la Secretaría de Trabajo dependiente de Capital Humano.

A la vez, informaron que “el ministerio dice que será así hasta que se dicte sentencia firme”, con lo cual, remataron, “la lucha sigue planteada”.

La UTEP, por su parte, sostuvo que “gracias a la lucha en la calle de UTEP y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa volver al trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”.

En la misma sintonía, instó a “no aflojar” y “a seguir luchando”.

Por: Alfonso de Villalobos

 

Fuente
Tiempo Argentino

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