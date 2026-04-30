Marcha atrás de Pettovello: anunció que depositará los montos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de beneficiarios A instancias de la secretaría de Trabajo ejecutaron un monto de $72 mil millones. Las organizaciones preparaban 200 cortes en todo el país.

Las organizaciones sociales y piqueteras celebraron este martes la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello que anunció que acatará el fallo del juzgado de Campana.

A diferencia de la actitud asumida por el gobierno con relación a otros fallos judiciales como el de la ley de financiamiento universitario o la ley de discapacidad, la ministra de Capital Humano aceptó desembolsar antes del 7 de mayo los $78 mil a los más de 950 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

Las organizaciones habían anunciado la semana pasada su decisión de avanzar con un plan de lucha y con cortes en 200 puntos de todo el país. La acción resultaría de una coordinación entre la UTEP y el Frente de Lucha Piquetero (FLP) que agrupan alrededor de 80 organizaciones sociales y piqueteras de variados colores políticos.

Para el Polo Obrero animador del FLP, se trata de una “Gran victoria”, resultado del “amparo de las organizaciones y el plan de lucha en las calles”.

La resolución oficial de la Secretaría de Trabajo dependiente de Capital Humano.

A la vez, informaron que “el ministerio dice que será así hasta que se dicte sentencia firme”, con lo cual, remataron, “la lucha sigue planteada”.

La UTEP, por su parte, sostuvo que “gracias a la lucha en la calle de UTEP y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa volver al trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”.

En la misma sintonía, instó a “no aflojar” y “a seguir luchando”.

Por: Alfonso de Villalobos