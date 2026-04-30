Golpe a la universidad: desde que asumió Milei, se fueron 438 docentes de la Facultad de Exactas de la UBA La facultad pierde un docente o investigador cada dos días, reflejo de la crisis que sufren todas las universidades. Mientras se convoca a una nueva marcha, Capital Humano presionó a los rectores para evitar huelgas y los gremios respondieron con más medidas de fuerza.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, fueron 438 las y los docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que dejaron sus cargos. Es decir, uno cada dos días. El dato expone la crisis a la que fue llevada la educación superior por el gobierno de Javier Milei.

“Esto es lo que ocurre solo en nuestra facultad. Desde la asunción de Milei este deterioro alcanza a todas las universidades del país”, dijo la vicedecana, Valeria Levi, en un video difundido desde esa casa de altos estudios. “Para igualar el salario docente de diciembre de 2023, el salario docente debería aumentar un 52%”, agregó el decano, Guillermo Durán. En cuanto al salario de investigadores, la suba con ese criterio debería ser del 65%.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, no tardó en salir al cruce de esta denuncia. “Mienten, en cada cosa que dicen, mienten”, acusó. Y aseguró que “la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires no decrece; por el contrario, pasa de 1968 cargos docentes en mayo de 2023 a 2095 en febrero de 2026”. Sin embargo, tal como le respondieron a su posteo en la red social X, su gráfico da cuenta de cargos, no de docentes. Cada docente puede tener más de uno. Sobre todo, en una situación de bajos salarios como la actual.

Ya a fines del año pasado Álvarez había confrontado con las autoridades de Exactas por este tema. “No se cerró ninguna universidad, tampoco hay un éxodo de docentes en una crisis total”, dijo el funcionario en octubre último. “La gente se nos va porque en las universidades privadas pagan cuatro veces más”, le respondió por entonces Durán.

Cuarta marcha universitaria

Según detallaron Levi y Durán, esos 438 docentes e investigadores que dejaron la Facultad se fueron del país o se volcaron al sector privado o a otras actividades, alejadas de su formación. “Son jóvenes altamente capacitados que nuestro país está perdiendo”, remarcó Levi, alertando sobre el impacto que el éxodo tendrá tanto en las carreras como en la producción científica.

“El golpe no es solo a la universidad pública, es a la sociedad toda”, cerraron su mensaje las autoridades de Exactas, en el marco de un reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno eligió no acatar.

La difusión del video de Exactas se da en medio de un creciente reclamo por la situación de las universidades en todo el país, y en la previa de una nueva marcha en defensa del sector, convocada para el próximo 12 de mayo.

Presiones y paros

La comunidad universitaria, que viene sosteniendo el funcionamiento de las facultades pese a la devaluación de sus ingresos, organiza la cuarta Marcha Federal para el 12 de mayo. La convocatoria, lanzada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la FUA y los frentes gremiales, busca presionar por la aplicación efectiva de la ley y la recuperación del salario docente. Los gremios anticipan una respuesta multitudinaria.

En tanto, en las últimas horas el Ministerio de Capital Humano lanzó una ofensiva directa contra las casas de altos estudios al exigir a los rectores, mediante comunicados oficiales, medidas urgentes para garantizar el dictado de clases ante la medida de fuerza docente y no docente que atraviesa el sistema universitario.

La cartera que conduce Sandra Pettovello instó a las autoridades académicas a asegurar la operatividad de los edificios, implementar esquemas de virtualidad y reprogramar contenidos, condicionando explícitamente el “sostenimiento financiero” del Gobierno nacional a la “protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

Tras la amenaza de no enviar partidas a las universidades si no presentan ese plan de contingencias para garantizar el acceso de a las clases, distintos gremios de trabajadores docentes y no docentes de la UBA anunciaron un nuevo paro este miércoles, por 24 horas. En tanto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) llamaron a un “paro toda la semana, en reacción a la provocación de la nota que envió Capital Humano”