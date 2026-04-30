En qué consiste el Programa MESA, que corre riesgo de desaparecer por la falta de financiamiento del Gobierno Nacional Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense fue creado como medida excepcional en la pandemia y se convirtió en un complemento indispensable frente a la situación económica y social actual. Las cajas les llegan directamente a las familias en las instituciones educativas.

Ante el desfinanciamiento del Gobierno nacional, la situación alimentaria de millones de familias de bajos recursos en escuelas y comedores escolares es crítica. La Provincia de Buenos Aires es el mayor reflejo, con la falta de los fondos que debe enviar el Ejecutivo libertario para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), lo que atenta también a un programa reconocido en todo el territorio de PBA: Mesa Bonaerense.

El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense, más conocido como Programa MESA, fue creado como medida excepcional en la pandemia y se ha convertido en un complemento indispensable frente a la situación económica y social actual.

Se trata de una iniciativa de asistencia alimentaria de la Provincia de Buenos Aires, diseñada originalmente para asegurar la nutrición de niños y adolescentes que asisten a escuelas y jardines públicos.

Foto: Gentileza Prensa

Su objetivo es garantizar el derecho a una alimentación saludable mediante la entrega mensual de un módulo con productos nutritivos (legumbres, fideos, aceite, leche, arroz, puré de tomate, entre otros) directamente a las familias, quienes se llevan la caja del establecimiento educativo una vez por mes.

El SAE es el Servicio Alimentario Escolar, que en 2025 ya tuvo un financiamiento aproximadamente un 50% menor a lo solicitado. Con la inflación actual, se estima necesario un aporte de 177 mil millones de pesos para su funcionamiento, por parte del Gobierno nacional.

Ambos programas son claves para garantizar la alimentación de más de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes de la Provincia.

MESA, en riesgo de terminar

Junto con los alimentos, en el programa se suelen entregar guías nutricionales y recetarios para fomentar hábitos de cocina saludable en los hogares.

Recientemente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la suspensión de MESA por un período de 90 días, a partir de mayo, para reasignar esos fondos y priorizar el refuerzo directo del SAE, otro de los programas clave en los establecimientos educativos en suelo bonaerense, debido al desfinanciamiento del Gobierno Nacional del Servicio.

Por un lado, la caja compuesta por entre 9 y 15 productos del Programa MESA, le cuesta a la Provincia unos $31 mil millones al mes; mientras que el SAE tiene un financiamiento mensual de unos $40 mil millones.

Este miércoles, un grupo de intendentes bonaerenses nucleados en la Federación Argentina de Municipios presididos por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamarán ante el Ministerio de Capital Humano por el financiamiento cortado.