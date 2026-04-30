El bakstage del show de Adorni: el optimismo oficial, la apuesta peronista y la interna libertaria subida a los palcos En el bloque de LLA quedaron conformes con la presentación del jefe de Gabinete. El peronismo apunta a impulsar la moción de censura. Milei se cruzó con la izquierda y la prensa. La soledad de Santiago Caputo en el recinto.

Con alta visibilidad política se llevó a cabo este miércoles la presentación del informe de gestión del jefe de gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. El gobierno, con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina, buscó controlar el ambiente del recinto llenando los palcos de militancia y dirigencia libertaria. La oposición, por su parte, acordó un código de comportamiento para evitar entrar en el juego libertario de las provocaciones y chicanas políticas.

Tras finalizar la lectura del informe, en los pasillos del Congreso, el oficialismo celebró la contundencia de Adorni y el respaldo que brindó el presidente a su funcionario. “Datos y realidad”, destacó un diputado del bloque violeta. Además, resaltó que Adorni “no tenía por qué hablar de lo personal y lo hizo con transparencia”.

En cambio, la oposición calificó el encuentro como “un circo” montado para defender a un ministro que está en el piso. Un sector de los opositores le pidieron la renuncia. Sin embargo, los bloques contrarios a la línea del gobierno insistirán con la moción de censura: “Vinieron hicieron el circo y el tipo salió vivo”, analizó un opositor.

El otro sector opositor, que el oficialismo califica como “constructivo”, por haber sido aliados del gobierno en cuestiones estratégicas, prefirieron llamarse a silencio, ni el PRO ni la UCR le formularon preguntas al vocero karinista.

Folclore en el recinto

La Adorni’s fest contó con más de 200 invitados. En la primera bandeja del recinto se ubicaron en el palco principal los hermanos Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller, Pablo Quirno, y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. En los palcos a los lados del principal estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el de Salud, Mario Lugones, y la de Seguridad, Alejandra Monteolvia. En otro se ubicaron la senadora Patricia Bullrich, el ministro del interior, Diego Santilli, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Un dato político de las presencias fue la del asesor presidencial Santiago Caputo. Se lo vio incomodo, en soledad, detrás de una cortina y de la figura de Sturzenegger. De hecho se retiró mucho tiempo antes de que Adorni dejará el recinto y Milei abandone el Congreso. La militancia libertaria se redujo a los integrantes de la tropa de Karina, dejando afuera en esta oportunidad a “Las fuerzas del cielo” caputistas.

El resto de los palcos del primer piso fueron ocupados por senadores de LLA y legisladores porteños y bonaerenses, entre los que estaban el hermano del ministro, Francisco Adorni, que, dicho sea de paso, fue el único que se quedó bancando al funcionario hasta el final. Otro que no dejó su palco fue Santilli.

Milei se retiró ni bien Adorni terminó de leer el informe de gestión. Dejó el Congreso diciéndole a los periodistas que aguardaban afuera de la sala de prensa para hacerle preguntas que eran “chorros”.

Pochoclos y carteles

Los diputados del bloque del Frente de Izquierda esperaron al jefe de gabinete con los tradicionales carteles en sus bancas. En esta oportunidad decían: “Juicio político a Milei ya” y “fuera corruptos”.

En tanto, el diputado del socialista Esteban Paulón apareció en el recinto con bolsas de pochoclos que repartió en todas las bancas, incluso al presidente de la Cámara Martín Menem quien fue el que aconsejó en la previa que había que “comprar pochoclos”.

En tanto, Pablo Juliano del bloque Provincias Unidas preguntó: «Usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?»

«Nos está viendo la Argentina y hoy usted le puede poner punto final y volver triunfante a la Casa Rosada, pero no está dispuesto a eso, porque, ¿sabe qué? Tomó el atajo del pasado. Usted tomó el atajo del pasado y la Argentina entera sabe perfectamente que usted tiene cosas para esconder», agregó, y se acercó a Adorni para dejarle un ejemplar de la Constitución Nacional.

Tensión con UxP

El momento más picante de la jornada se concentró en el bloque final. Al turno de las preguntas que le tocó formular al bloque de Unión por la Patria. El peronismo se reservó las preguntas vinculadas a las causas judiciales que atraviesa el jefe de ministros.

En ese contexto, Germán Martínez, el jefe de la principal bancada opositora acusó a Adorni de “ser el jefe de gabinete con poca argumentación propia”. “Lamentablemente ya no goza de la confianza de este Congreso. Vamos a trabajar para poder tener las instancias que la Constitución plantea, que es una interpelación con posible moción de censura para que pueda haber una persona con confianza del Congreso ocupando el lugar que hoy ocupa el señor Adorni”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade ironizó al decirle a Adorni: “Gracias por renunciar”. “Usó custodia mientras fue vocero cuando no le correspondía. Ahora si le corresponde por jefe de Gabinete un vehículo oficial con custodia de la policía federal”. “No hay ninguna posibilidad de que los grupos familiares de los funcionarios sean objeto de custodia policial y usted sabe que su esposa desde el momento en que asumió en la vocería tenía custodia”, le disparó el diputado.

Entre gritos del bloque libertario, Tailhade mencionó: “Su esposa usa esa custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o ir reiteradas veces a la “La Ferneteria”, un bar de moda en el barrio de Palermo”.

Por su parte, Sabrina Selva, apuntó a la productora que tiene la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Le consultó al minisro coordinador sobre la situación del monotributo de su pareja, además de la situación de la concesión de Tecnópolis.

El diputado Juan Marino fue a preguntas concretas vinculadas al patrimonio personal del funcionario. En ese sentido interrogó: “¿Cómo logró comprar un departamento de 115 mil dólares? ¿Cómo consiguió que dos mujeres jubiladas que dicen que no lo conocían lo financien a tasa cero? ¿Es cierto que les sigue debiendo?”.

Por: Verónica Benaim