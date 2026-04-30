El 83% de los argentinos que se endeudó lo hizo para comer El informe privado de abril asegura que el endeudamiento es mayor en la franja de entre 16 y 34 años, la base electoral del gobierno. Fuerte caída de la imagen de Milei y de la confianza del consumidor.

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defiende en el Congreso el rumbo de la política oficial, con el presidente, Javier Milei, aplaudiendo desde uno de los palcos, llueven datos sobre los apremios económicos que sufre la población en general y sobre la percepción popular del gobierno y su hoja de ruta.

Cinco de cada 10 argentinos declaró que cuenta con alguna fuente adicional de ingresos, no para progresar o para mejorar su calidad de vida, sino para llegar a fin de mes, según el Latam Pulse Argentina de abril, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg.

Entre las familias que ganan entre $1,5 millones y $2 millones al mes la proporción ascendió a 57%.

En ese marco, la respuesta de las familias a los aumentos de precios es el recorte del consumo y el endeudamiento.

El 58% de los consultados para el estudio declaró que bajó su nivel de gasto mensual y casi el 33% se endeudó, especialmente familias que ganan menos de $1 millón y en jóvenes de entre 16 y 34 años.

De los que se endeudan para subsistir, el 82,8% tomó algún tipo de financiamiento para comprar alimentos; el 60,7% lo hizo para pagar servicios básicos; y el 45% se endeudó para pagar deudas asumidas con anterioridad. En particular, se advierte un endeudamiento del 45% de la franja de entre 25 y 34 años para pagar el alquiler de la vivienda.

Entre los recursos para tomar deuda, el 79% adoptó la tarjeta de crédito; el 48% un préstamo de una billetera virtual y el 46% un préstamo bancario.

En conjunto, analizaron AtlasIntel y Bloomberg, “el panorama es el de una mayoría que transita entre el ajuste constante y el endeudamiento creciente, con una minoría que logra consolidar cierta estabilidad financiera. La capacidad de ahorro —condición básica para la movilidad social— es hoy una excepción antes que una norma”.

Imagen y confianza en declive

Previsiblemente, en el contexto que plantea el informe privado, la imagen positiva del presidente, Javier Milei, cayó al 35,5%, y aumentó la desaprobación al 63%, dentro de una tendencia que se consolida con el paso del tiempo.

Además, el Indice de Confianza del Consumidor (ICC) de las entidades que emitieron el informe dio -32 puntos, el mismo nivel de marzo, el más negativo de la serie y el peor entre los siete países relevados en la región.

En simultáneo, el Indice de Percepción Actual, sobre la percepción de la actualidad, quedó en -48,6 y el Indice de Expectativas (a seis meses) fue de -19,5, en un contexto de evaluación “alarmante” de la situación económica. Un 74% definió el mercado de trabajo negativamente; el 68% consideró lo mismo sobre la economía; el 58% dijo que la situación de su familia es económicamente mala; el 56% proyectó un empeoramiento del cuadro general y casi la mitad vaticina un deterioro a nivel familiar.

Por otra parte, el Indice de Percepción de la Inflación del último semestre fue de 31,7 puntos y las expectativas de aumentos de precios para los próximos seis meses se mantuvo en 9,9 puntos que revelan espectativas de estabilidad, según la evaluación del informe.

Para el 50,3% de los argentinos consultados el problema principal del país es la corrupción; seguido por el desempleo, con el 38,5%; la inflación, con el 35,9%; y la situación general de la economía, con el 32,6%.

El Indice de Riesgo Político se ubicó en 48 puntos sobre 100. El 62% de la población consultada considera probable o muy probable que en los próximos seis meses se revelen grandes fraudes o casos de corrupción; el 53% prevé aumentos de robos y asaltos; y el 50% cree que se incrementarán las huelgas “a gran escala”.

Myriam Bregman fue la única líder política evaluada con saldo favorable (+1), por delante de Axel Kicillof (-3). Cristina Fernández, cerró el mes en -12, tras un repunte importante en el cuarto mes.

El informe se elaboró sobre la base de 4844 consultas a personas adultas realizadas entre el 24 y el 28 de abril a nivel nacional.