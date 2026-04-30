Ante el recorte del Plan Remediar, la Provincia amplía Medicamentos Bonaerenses Con una inversión de 24.500 millones de pesos se busca compensar el ajuste del gobierno nacional.

El Plan Remediar, que garantiza el acceso y la cobertura de medicamentos esenciales, estaba en riesgo. Desde varias provincias denunciaron que la entrega se redujo y el gobierno nacional anunció una reestructuración que implica una transferencia de costos hacia el resto de las jurisdicciones. Este jueves, la provincia de Buenos Aires informa el envío de medicamentos para compensar el ajuste del Ejecutivo.

En esta oportunidad llegarán 45 fármacos de los 74 comprados por la Provincia para los 135 distritos. Desde la cartera de Salud que conduce Nicolás Kreplak, indicaron que “el envío llega en un momento crítico de la dispensa de comprimidos, frente al cierre del Remediar, programa del Gobierno Nacional, con más de 24 años de historia y que abastecía a 20 millones de personas en todo el territorio nacional cubriendo el 85% de las enfermedades crónicas y más frecuentes”.

Este botiquín bonaerense de 74 medicamentos, se suma a los más de 90 que la Provincia ya entrega a través de diferentes programas. Se trata de una inversión de 24.500 millones de pesos.

Como se sabe, el Programa Remediar garantizaba medicamentos esenciales en centros de salud. Originalmente, el vademécum tenía más de 100 medicamentos. Desde 2023 al 2026, el recorte en el dispositivo representó que de 135 municipios, se bajaran a 128; de 1.617 efectores, pasaron a ser 1.132; de 5.142 botiquines a 2.110; de 10.458.567 unidades a 4.636.253. Todo esto representa una reducción del 55%.

Según se informó, este ajuste se tradujo en la interrupción de tratamientos, aumentaron complicaciones evitables, se sobrecargaron las guardias de los hospitales, siendo que la población más afectada fueron los adultos mayores sin cobertura.

De este modo, a través de Medicamentos Bonaerenses, la Provincia realizó compras centralizadas y amplió el vademécum de 74 medicamentos a 91.