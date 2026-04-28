Sturzenegger justificó los despidos en el SMN y le llovieron críticas: “No es reforma, es demolición” El Ministro de Desregulación argumentó que el Servicio Meteorológico funciona de forma vetusta y con exceso de observadores. Los datos que lo desmienten y la respuesta de ATE: “Hablar de ‘ahorro’ eliminando personal es ignorar el rol del SMN para la seguridad de la población”

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger usó su cuenta de X para contar la “historia increíble” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dio datos sobre los supuestos exceso de personal y deficiencia tecnológica del sector para justificar la oleada de despidos y desmantelamiento que atraviesa, y recibió una catarata de críticas y desmentidas. “Un ministro que, con la nuestra, miente descaradamente y juega con el futuro del SMN y sus trabajadores”, resumió el colectivo Somos SMN.

Sturzenegger aseguró que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto mucho menor, manejado por 150 personas en lugar de las 1.000 actuales. Según su diagnóstico, el ajuste se llama “modernización drástica”.

“Dijo que el SMN tiene 20 meteorólogos, son más de 150”, respondió Somos SMN, en una publicación para contrarrestar las “seis mentiras en un solo hilo” del Ministro. Sturzenegger también aseguró que hay 7 observadores por estación, número que consideró exagerado. Le respondieron que, tras los 140 despidos concretados en los últimos días, el promedio apenas supera las tres personas en cada una de las 125 estaciones del país.

El Ministro ajustador afirmó que “el absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna”. Le retrucaron que no hacen falta siete salarios, sino 41. Y agregaron que “el que habla de ‘ahorro’ gana al menos seis veces más que el trabajador que despide”.

“Ningún servicio meteorológico del mundo funciona con 150 personas”, cuestionó el personal tras recordar que el sistema de alertas tempranas activo desde 2020 permitió avisar a tiempo ante el temporal de Bahía Blanca, cuando el gobierno de Javier Milei instaba a la población a salvarse sola. “No es reforma, es demolición”, concluyeron sobre el proceso impulsado y festejado por Sturzenegger.

La respuesta de ATE a Sturzenegger

Mediante un duro comunicado, ATE contestó cada una de las afirmaciones del Ministro y lo acusó de proferir “una mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas. Además de incurrir en errores conceptuales y técnicos”.

“Reducir el trabajo de las estaciones a ‘anotar datos en papel’ (como dijo Sturzenegger en tono burlón) es desconocer completamente cómo funciona la red meteorológica. Muchas estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo, incluso en países altamente tecnificados”, remarcaron. Y añadieron: “Ministro, insistimos: La automatización no reemplaza completamente al observador meteorológico: lo complementa. Plantear que ‘una estación automática reemplaza personas’ es técnicamente incorrecto. Los sistemas automáticos requieren instalación, mantenimiento, calibración, control de calidad y validación permanente. Sin eso, los datos pueden ser erróneos y los pronósticos, peligrosos”.

“Hablar de ‘ahorro’ eliminando personal en un servicio crítico es ignorar el rol del SMN para la seguridad de la población. Alertas tempranas, aviación, navegación marítima y fluvial, producción agropecuaria y gestión de emergencias dependen de un sistema robusto, no de uno reducido al mínimo dejándolo sin posibilidad de respuesta ante fenómenos severos y un cambio climático que sí existe”, resaltaron, bajo un gobierno negacionista del fenómeno.

El comunicado de ATE concluye que “Modernizar el SMN es necesario. Siempre lo fue. Pero modernizar no es destruir capacidades ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia. Un país serio no debilita su servicio meteorológico: lo fortalece. Porque de eso dependen vidas, producción, seguridad y soberanía”.

Foto: Gustavo Amarelle/Telam

Una modernización frenada

La lluvia de críticas y desmentidas recibidas en X tras la justificación del desguace incluyó datos sobre una licitación que se había publicado en 2023 y estaba lista para ser adjudicada, pero el actual Gobierno la frenó. Apuntaba, justamente, en el sentido modernizador que pregona la actual gestión.

La Licitación: AR-UCAR-367631-GO-RFB – Modernización de la red de Referencia del SMN (126 Estaciones meteorológicas automáticas), según publicó el usuario @Cori_Olis y consta en datos oficiales, “fue una licitación pública internacional en dos pasos, según modelo LPI del banco mundial, que se publicó en septiembre de 2023 y tuvo apertura del sobre técnico en noviembre del 2023. El sobre económico se abrió el 4 de abril de 2025, preste atención a la fecha, y el banco mundial oportunamente dio su ‘No Objeción’ a la evaluación técnico-económica y la recomendación de adjudicación. Solo restaba adjudicar. Sin embargo, fue su gobierno quien decidió discontinuar el financiamiento, bajó la licitación y el proyecto quedó en la nada”.

En contra de la postal de un SMN vetusto que pintó Sturzenegger, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga le recordó que “en 2022 el SMN adquirió Clementina XXI, una de las 500 supercomputadoras más potentes del mundo” y el director de Riesgos y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Anaya, apuntó que “la Argentina tiene entre un tercio y una décima parte del personal que debería tener, tomando cualquier comparación mundial con países ejemplares, por su superficie y por su población, para garantizar el mínimo necesario de soberanía”.

Acompañó su comparación con un gráfico que contrasta superficie del país y personal de sus servicios meteorológicos entre Argentina, Alemania y Japón. De acuerdo a ese reporte, a nivel local hay 1.050 personas para más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, mientras que en Alemania hay 2.300 para 357.000 km2 y en Japón, 4.900 para 378.000 km2.

«Las estaciones manuales no se abandonaron por completo en ningún país, es conveniente para la trazabilidad de datos. Solo 125 en un país enorme como Argentina es un número escaso pero es un piso. La Argentina debería tener miles de automáticas, ni una se instaló en este gobierno», afirmó Anaya.

La comunicadora meteorológica Cindy Fernández agregó: “Dicen que los observadores del SMN salían caros al gobierno… y yo mirando sus sueldos: 500 a 720k brutos. Me animo a decir que si el recorte se hace quitando un asesor por secretaría del Ministerio podemos mantener toda la red de observaciones. Pero bueno, prioridades”.